趁亂聯署！ 港男藉宏福苑大火涉「煽動」 港警逮人

香港宏福苑大火事件後，有不肖人士趁火打劫，一名自稱「大埔宏福苑火災關注組」的男子在網路上發起聯署提出四大訴求，包括調查工程涉嫌利益輸送及問責官員等，目前已被香港警方以涉嫌「煽動罪」逮捕。此外，還有人假冒火災籌款發送釣魚簡訊騙取善款。香港公務員協會舉辦晚宴，以及大陸官媒發布「今晚吃叉燒」影片，也因時機敏感引發網友惡意聯想，格外引人注意！

趁亂聯署，港男藉宏福苑大火涉煽動，港警逮人。（圖片來源／TVB）

香港宏福苑大火事件引發各界關注，搜救工作仍在持續進行中，然而有不肖人士趁火打劫。一名男子自稱「大埔宏福苑火災關注組」，在網路上發起聯署並提出四大訴求，包括調查工程涉嫌利益輸送及問責官員等，目前已被香港警方以涉嫌煽動罪名逮捕。與此同時，還有人假冒火災籌款發送釣魚簡訊騙取善款，而香港公務員協會舉辦晚宴及大陸官媒發布「今晚吃叉燒」影片，也因時機敏感，引發網友惡意聯想。

香港宏福苑大火造成多人死傷，搜救任務仍在持續進行，民眾期盼能有更多好消息傳出。然而，事發後第2天，一名男子自稱「大埔宏福苑火災關注組」，在網路上發起聯署並提出四大訴求，包括要求妥善安置居民、成立調查委員會徹查利益輸送、重新審視工程監管制度，以及全力追究疏忽和問責官員。該聯署獲得上萬人響應。

香港警方迅速採取行動，逮捕了這名涉嫌煽動的男子。據了解，警方國安處正在調查他在火災救援期間可能有意圖煽動對政府憎恨等行為，相關專頁已被關閉。

自稱火災關注組 男發4訴求撤查利益以及問責官員等。（圖片來源／香港01）

除此之外，還有人假借火災名義進行詐騙活動。有人發送釣魚簡訊，訛稱為大埔火災受災市民籌集醫藥費，誘使民眾點擊附帶的惡意連結進入虛假籌款網站，藉此騙取善款。

在香港全城哀悼期間，公務員協會舉辦晚宴也引起爭議。晚宴上不僅開紅酒，菜單還包括延燒南非鮑魚、姬松茸螺湯和炒蝦球等料理，引發民眾反彈。對此，香港立法會主席梁君彥回應，希望大家不要挑撥。

假冒宏福苑火災籌醫療費，設假網站騙錢。（圖片來源／TVB）

同時，大陸官媒人民網在社群平台B站發布「今晚吃叉燒」影片，被網友惡意聯想到香港大火，引發反彈聲浪。該影片目前已被刪除，人民網改為發布叉燒正名的影片。在這個時機敏感的時刻，網路上所有的言論都格外引人注意。

