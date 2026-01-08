趁人之危？中共殲-10、轟6K等21架戰機擾台「聯合戰備警巡」 19架越台海中線

中共解放軍殲-10戰機資料照。圖為第15屆中國航展於廣東珠海開幕，路透社



正當台灣動員三軍部隊、海巡艦艇與空勤總隊直升機等全力搜救失蹤的F-16飛官辛柏毅之際，中共解放軍今天（1/08）下午出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，配合共艦對台灣襲擾，國防部批評中共假借所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域，而國軍也出動機艦應對，並全面嚴密監控。

國防部今天（1/08）傍晚發出新聞稿表示，自1456時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海，其中19架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

對於共軍「趁人之危」、在台灣各方全力搜救駕駛F-16 V Block 20墜海的飛官辛柏毅之際，派出大批共機與共艦進行灰色地帶襲擾的行徑，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

