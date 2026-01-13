趁人還Ubike搶置物籃包包！熱心民眾猛追搶回 他失手後躺北車呼呼大睡

北市萬華區一名林姓男子日前趁著有女子在歸還Ubike時，一把搶走對方放在置物籃內的包包，卻被熱心人士搶回。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區9日驚傳搶案。一名女子騎乘腳踏車於和平西路三段與西園路一段歸還Ubike時，卻遭一名遊民直接出手搶走其放在置物籃內的包包，讓她當場看傻，所幸一旁熱心民眾目睹，及時將包包搶回。警方獲報到場後，也立即前往逮人，並對43歲的林姓遊民建請羈押。台北地檢署複訊後，也對林男聲押獲准。

據了解，43歲的林姓男子平時居無定所，也無正當收入，平常常在北車南3門睡，但其9日卻在和平西路三段與西園路一段時，盯上一名正在歸還腳踏車的年輕女子，趁其不注意，一把強走齊放在前方置物籃的白色包包。

林男搶走包包後隨即往梧州街方向逃逸，所幸熱心民眾聽聞搶劫，立即上前攔阻並成功將包包搶回，並將包包歸還給被害女。而林男失手後，隨即逃離現場，並多次變換交通工具，最終回到北車南3門的據點繼續睡。

警方調閱相關監視器畫面後，鎖定林男涉嫌重大，11日持拘票前往北車逮人，全案後續依照搶奪罪嫌移送偵辦，並向台北地檢署建請羈押。台北地檢署複訊後，也對林男聲押獲准。

萬華分局強調，對於危害市民安全之違法行為，警方定嚴正執法、絕不寬貸，務將歹徒繩之以法，呼籲民眾外出時應提高警覺，隨時注意身上之貴重物品，若遇可疑人車尾隨，務必儘速進入安全場所或撥打110報警。

