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趁停火趕快挖回來! 伊被埋導彈城大量發射器仍完好 緊急取回防再開戰
[Newtalk新聞] 美、伊日前同意停火兩周，美媒爆料稱，伊朗正在努力挖掘因美、以轟炸而被埋在地下的導彈發射車。據美國《有線電視新聞網》（CNN）14 日報導，據其查閱的衛星圖像顯示，伊朗在停火期間一直在努力清除堵塞其地下導彈基地入口的瓦礫。圖像顯示，裝載機正在從被堵塞的隧道中鏟起碎石，並將其裝入附近的自卸卡車。
此前，《CNN》 的一項調查發現，美國和以色列曾襲擊這些基地的入口，以阻止導彈發射車駛出發射或返回基地重新裝填。據 《CNN》採訪的消息人士透露，美國情報部門評估，經過一個月的戰鬥，伊朗大約一半的導彈發射車仍然完好無損。其中許多發射車可能在對隧道入口的襲擊中被掩埋。
詹姆斯·馬丁防擴散研究中心的研究員薩姆·賴爾 （Sam Lair） 表示，伊朗恢復通往這些基地（通常被稱為「導彈城」）的通道的努力是意料之中的。他說：「（停火）意味著你必須接受這樣一個事實：你的對手將會重建一些你剛剛花費大量時間、精力和金錢摧毀的軍事能力。」
賴爾補充說，這是伊朗基地運作設計的一部分。「這與導彈城的整體作戰理念相符，即先承受第一次攻擊，然後把它們挖出，然後再次發射導彈。」
美伊戰爭持續了 1 個多月，美國總統川普當地時間 7 日晚宣佈美伊停火兩周，伊朗也同意了停火。他說：「我們收到了伊朗提出的十點建議，並認為這是一個可行的談判基礎。」
美國副總統范斯和伊朗議長加利巴夫當地時間 11 日在巴基斯坦舉行了談判，談判持續至 12 日淩晨，但是雙方未能達成協議。范斯 13 日在接受媒體採訪時說，美國的底線就是伊朗不能擁有核武器。「所以，我們所有的底線都源於這個基本前提，因為伊朗人聲稱他們永遠不會擁有核武器是一回事。他們願意這麼說，這很好。但當然，你必須核實這些說法。」
《CNN》 報導，美國方面有消息稱，范斯預計將牽頭可能於 16 日舉行的第二輪美伊談判。不過伊朗和美國也都質疑對方的停火誠意，擔心對方只是想借停火進行休整，為戰爭升級做準備。
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