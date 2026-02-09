趁兒入獄服刑！惡公公對媳婦伸狼爪 還讓她懷孕

彰化一名公公，竟趁他的兒子入獄時起了歹念，對媳婦性侵得逞。（示意圖／翻攝自pexels）





彰化一名男子因故入獄服刑，留下孤立無援的妻子小美（化名）與2名子女，怎料一起同住的公公竟起了獸慾，對媳婦伸出狼爪，最後還導致對方懷孕。事後媳婦雖有報警提告，不過遺憾的是，在公公的判決出來前，媳婦就先離開人世。最終法官依犯下2次「 利用權勢性交 罪」為由，判公公應合併判處1年6月有期徒刑。

公公趁人之危伸狼爪

根據判決書，此起事件發生於2022年2月間，小美在丈夫入獄服刑後，由於需要扶養孩子，無法出門工作，一家經濟大權全落在同住的公公手中。怎料公公竟起了歹念，對她性侵得逞。

同年4月間，小美發現懷孕5週，就在要進行人工流產時，公公竟在「配偶欄」及「立同意書人欄」偽造獄中兒子的簽名，還信誓旦旦地寫下「願意代兒子負起一切法律責任」，藉以掩蓋惡行，令人毛骨悚然。

媳婦含鬱而終

到了10月，公公不僅沒悔改，還趁小美獨自一人在房間時，突然開門進來，再次對她性侵，直到當時的年幼的孩子不停拍門大喊「為什麼鎖門」，公公才因心虛而停止動作。公公的恐怖行為，也造成小美身心受創，最終於2023年3月含鬱而終。

丈夫證明揭真相

小美死後，她的丈夫出庭作證，表示自他入獄以來，妻子每月都來探監，也曾和他提及遭到公公性騷擾的事實。丈夫也矢口否認，自己有授權父親帶著小美去做人工流產手術，只是遺憾的是，開庭當下小美已經離世，無法親眼見到公公受到法律的制裁。

法官判決出爐

法官審理，這名公公身為長輩，理應肩負照顧與保護責任，卻反其道而行，趁媳婦經濟拮据、處境孤立無援之際，藉機滿足一己私慾，對被害人身心造成難以抹滅的傷害，且犯後態度惡劣，毫無悔意，情節重大，最終依2次「利用權勢性交罪」分別判處有期徒刑1年，合併執行有期徒刑1年6月。

