趁前男友熟睡燒炭致死 男廚師遭判無期須賠481萬

（中央社記者洪學廣高雄23日電）高雄李姓男廚師不滿林姓男友提分手，趁對方服用安眠藥熟睡時燒炭致死，製造殉情假象，刑事部分遭判無期徒刑定讞。林男家屬另求償557萬元，高雄高分院判賠481萬元，可上訴。

台灣高等法院高雄分院民事判決指出，林男父親提出民事求償喪葬費、扶養費、精神撫慰金等約新台幣557萬元，一審高雄地方法院考量原告為林男父親，卻在林男於而立之年時突遇喪子，無法再享天倫，並需承受為黑髮人送行痛苦，精神受極大損害，據此判賠481萬元。

李男不服提上訴，高雄高分院認為原審判斷無誤，駁回上訴，維持原審判賠金額，全案仍可上訴。

刑事判決指出，李男與林男於民國111年5月間交往並同居，後因個性不合、爭吵頻繁，林男提出分手，李男遂搬離林男住處。

李男111年8月6日晚間藉故留宿林男住處，雙方再次爭吵，李男見林男服用其提供、具有安眠效果的藥物後沉睡，遂起殺意。隔日下午，李男取木炭於林男臥室密閉空間內點燃，導致林男一氧化碳中毒死亡。

李男隨後服用相同藥物躺臥客廳，試圖營造殉情假象。案經林男親友聯繫不到人後報警，警消破門而入，發現林男屍體，全案曝光。

一審高雄地院審理時，李男辯稱雙方約好殉情，未獲法官採信，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。

李男上訴主張，他因停用睡眠障礙藥物，而產生幻聽與幻想，有辨識行為違法或依其辨識而行為之能力降低的情形，且目前已實質廢死，殺害多少人都判處無期徒刑，請求減刑。

二審認為，依據精神鑑定報告，認定李男無心智能力減損，審酌其犯後態度惡劣，毫無反省，迄今未賠償林男家屬，也未取得林男家屬諒解，駁回上訴，仍維持無期徒刑判決。經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1141123