趁午睡掰女童內褲偷拍 安親班恐怖狼師遭起訴

檢方起訴張姓安親班老師，涉多年趁午睡猥褻、廁所藏鏡頭偷拍如廁影像，累計多名被害人，並請求法院從重判。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕官田區某私立安親班張姓老師長期趁批改作業、午睡與休息等時機，對多名未滿14歲女童伸手猥褻，並涉嫌在廁所藏攝影機連接手機觀看與截圖，合計涉害至少25人，台南地檢署偵結起訴並請求從重量刑

檢方指出，張男惡行會曝光，是其中一名被害女童在學校填寫「性平學習單」，才被學校發現報案，檢察官勘驗超過400張照片，比對出應有近30名被害人，檢方拘提張姓被告，查扣手機、攝影機，於去年10月15日羈押，今天起訴張男並移審台南地方法院。

張男從2021年9月到去年6月間，在安親班1樓、2樓，利用批改作業、午睡或休息時機，伸入或隔著衣物觸碰女童私密處，並觸摸或拍打大腿與臀部，甚至拉女童之手隔衣觸碰其私密處，合計對5名女童實施10次強制猥褻或乘機猥褻。

檢方還查出，張男2019年到去年，疑將攝影機藏在安親班廁所，連接手機APP觀看女童如廁影像，並以截圖功能蒐集25名不同穿著的女童影像；此外，張男2020年與2022年間，分別趁不詳女童午睡時撥開內褲，以手機近距離拍攝私密部位影像共17張與2張。

檢方認為，張男長時間利用教職機會對多名兒童猥褻並拍攝性影像，嚴重違背教師職業倫理，徹底破壞家長與學生信任；且犯後先全盤否認，之後才陸續承認部分犯行，直到最後一次偵訊始承認全部犯行，並曾在案發後擅自接觸、質疑被害人造成二次傷害，請法院綜合全情從重量刑。

由婦幼保護專組檢察官鄭涵予指揮台南市警局婦幼警察隊偵辦，偵查終結後依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌，對張姓被告提起公訴，涉刑法224條、224條之1、225條第2項等。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

