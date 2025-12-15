趁國小校慶持刀闖校園追殺學生 惡男遭檢方聲押獲准

曾姓男子13日中午闖入校園追殺學生，被趕來的警方逮捕，並遭檢方聲押獲准。（圖／翻攝畫面）

屏東縣屏東市仁愛國小13日中午驚傳校園安全事件，45歲曾姓男子中午12時許，在學校圍牆邊追殺2高中生，2人在逃亡中進入校園，曾男竟也跟著闖入，所幸校護反應機警，將6名學生鎖進保健室庇護才沒釀成悲劇，警方連忙趕抵將曾男逮捕，檢方複訊後聲押獲准。

據了解，當時2名高中生正在圍牆旁等候同學，突然看到曾男騎腳踏車靠近，2人直覺有異而閃避，曾男卻掏出美工刀朝2人揮舞，2學生見狀立刻嚇得逃進校園內。

2名學生進入校園後分頭逃跑，女學生逃上2樓順利脫身，曾男卻緊追著男學生不放，追殺他至少2圈，男學生只好逃進保健室尋求庇護，所幸校護反應機警，還將視線所及的學生拉進保健室並報警，這才沒釀成悲劇。

曾男卻沒有立刻離開，還在保健室外徘徊，並朝室內張望，被趕來的警方壓制逮捕，並查扣美工刀一把，而曾男被逮時因酒醉而意識不清，警方調查後發現其居無定所，為當地街友，還有竊盜和公共危險等前科。

警方認為其行為已構成重大公共安全威脅，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押，經召開羈押庭後獲准，全案依法送辦。

