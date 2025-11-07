趁天氣好來亂？ 中國47機艦出海擾台 31共機越中線闖我空域

國防部7日公布台海周邊海、空域動態，共有47機艦在台海周邊行動，其中有31架共機穿越海峽中線進入我空域。圖為中共殲-16戰機。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 國防部今（7）日公布台海周邊海、空域動態，共有47機艦在台海周邊行動，其中有31架共機穿越海峽中線進入我空域。對此，國防部表示，國軍將運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控舆應處。

根據國防部公布台海周邊海、空域動態，共有38架共機、以及9艘共艦持續在台海周邊行動，其中有31架共機穿越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

在項次１部分，共有1架次主戰機於昨日14時30分至今日16時25分出沒在我北部空域，其中共有19架次共機逾越海峽中線進入我西南和東南空域；項次2部分，有29架次主戰機、輔戰機、以及無人機於昨日08時45分至20時40分出沒海峽中線附近，其中共有22架次共機逾越海峽中線進入我北部和西南空域；項次3部分，有8架次主戰機、以及輔戰機於昨日08時05分至19時45分出進入我西南空域。

