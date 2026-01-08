趁失智母住院無法言語 兄妹「電話變聲」盜賣4800股鴻海遭起訴

〔記者劉詠韻／台北報導〕新北市一對兄妹涉嫌在母親罹患失智、住院治療且已無法正常表達期間，冒充母親以電話語音方式向證券公司下單，出售其名下鴻海公司股票4800股；股票完成交割後，股款約88萬元隨即匯入母親名下銀行帳戶。士林地檢署調查後認為，兩人分工行使不實電磁紀錄，已涉犯行使偽造準私文書罪，依法提起公訴。

起訴書指出，蔡男、蔡女為兄妹，父親已於多年前過世，母親為陳姓婦人。陳婦罹患失智症，於2024年5月27日入住振興醫院治療，隔日清晨因配戴氧氣面罩，已無法正常言語與表達。蔡男、蔡女明知母親病況，卻仍於同日中午12時20分許，由蔡女佯裝為陳婦本人，致電凱基證券站前分公司交易營業員，謊稱要出售股票。

廣告 廣告

檢方調查，營業員誤信來電者即為帳戶本人，依指示協助連結股票交易系統並完成下單，製作並上傳顯示陳婦同意出售股票的不實電磁紀錄，最終出售陳婦名下鴻海公司股票4800股。過程中，蔡女留下蔡男使用的手機門號，作為交易結果回報聯絡方式。

股票完成交割後，凱基證券於2024年5月30日，將所得股款共計約88萬元，匯入陳婦於台新銀行南門分行的帳戶。檢方認為，相關行為已損害陳婦財產法益，並影響證券交易資料管理的正確性。

案經陳婦的子女李男、李女提出告訴。檢方偵辦期間，蔡女雖辯稱因情況緊急、擔心股票無法順利出售，才冒充母親下單，但檢方認定其明知電話下單僅限本人使用，仍刻意佯裝身分，所辯顯屬卸責之詞，難以採信。

檢方認定，蔡男、蔡女涉犯刑法行使偽造準私文書罪，且兩人具有犯意聯絡與行為分擔，屬共同正犯，依刑事訴訟法提起公訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賣簡體字作業袋遭炎上！小北百貨發聲回應 網讚：了不起負責！

太子集團創辦人陳志在柬埔寨落網 遣送至中國

「越南牡蠣」假冒「東石鮮蚵」 台中水產行起訴

小2女童發現「九九乘法奧秘」 震驚3大學教授：以前沒聽過

