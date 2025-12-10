趁女友熟睡塞墮胎藥 醫師遭逮辯：她同意

國際中心／游舒婷報導

美國俄亥俄州一名外科醫師涉嫌在懷孕女友熟睡時，強行灌下墮胎藥物，事件曝光後，他不僅被陪審團起訴多項重罪，醫師執照也被州醫療委員會緊急停權。

美國一名醫師強迫女友吃下墮胎藥。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據外媒報導，美國俄亥俄州32歲的外科醫師詹姆斯（Hassan-James Abbas）與一名曾是他病患的女子在 2024年開始交往，女子於同年12月告訴他自己懷孕，但詹姆斯強烈反對，要求她墮胎，女方則拒絕。

根據俄亥俄州醫療委員會的調查，詹姆斯隨後以自己的信用卡、分居妻子的個資訂購處方墮胎藥，藥物寄到家中後，他趁女友留宿時動手。

女方指控，她在睡夢中醒來時，發現詹姆斯壓在她身上，並強行將壓碎的墮胎藥塞到她口中，她掙脫後跑到廚房打電話報警，但詹姆斯立即掛掉電話，事後，她到急診室求助並報案。

詹姆斯在2025年7月接受醫療委員會調查時，承認使用妻子的資料訂藥，也承認給女友服下藥物，但聲稱女方原本是同意的。他還表示，剩餘藥粉已在上班途中被他丟出車窗。

事件被視為嚴重危害公共安全，醫療委員會於2025年11月5日緊急停權他的醫師執照，待日後聽證會結束後，將決定他最終處置。

