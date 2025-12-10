趁女友熟睡塞藥逼流產！醫師涉用藥強迫墮胎 還辯稱「她同意」

哈桑・詹姆斯・阿巴斯遭控趁女友熟睡時強灌墮胎藥，女受害者向警方報案，並在急診室被診斷為遭外力造成流產。（圖／University of Toledo Medical Center，WTOL 11）

國俄亥俄州（Ohio）一名外科住院醫師，遭指控趁女友熟睡時強行餵食墮胎藥，導致對方流產。地方檢方日前已對該名醫師提起6項重罪起訴，州醫療委員會也緊急吊銷其執業資格。

根據《PEOPLE》與《紐約郵報》（New York Post）報導，涉案者為32歲的哈桑・詹姆斯・阿巴斯（Hassan‑James Abbas），原任職於托雷多大學醫療中心（University of Toledo Medical Center）。外電指出，他在得知交往僅兩個多月的女友於2024年12月懷孕後，曾多次要求對方墮胎，但女子堅決拒絕。其後，阿巴斯涉嫌使用分居妻子的個資與信用卡，在未經對方同意下，透過外州遠距醫療服務購得兩款處方藥米非司酮（Mifepristone）與米索前列醇（Misoprostol）。

檢方指出，2024年12月18日夜間，女子留宿期間突然驚醒，發現阿巴斯壓制其頸部，並將磨碎藥粉強行塞入口中。女子奮力掙脫後衝至廚房撥打911求助，但通話遭中斷。她自行前往急診室就醫，院方確認其妊娠終止，且出現明顯陰道出血等症狀，認定為外力與藥物所致。

俄亥俄州醫療委員會（State Medical Board of Ohio）於11月5日發布「即時停權」處分並寄發聽證通知，認定阿巴斯持續行醫對公共安全構成「立即且嚴重風險」。委員會並指出，他於2025年7月向調查人員坦承，以妻子名義訂購藥物並磨粉處理，卻辯稱女方「曾同意服藥」，與受害者說法明顯不符。聽證會定於2026年5月14日與15日舉行，最終懲處將由全體委員會決議。

刑事部分，路卡斯郡（Lucas County）大陪審團已於12月3日對阿巴斯提出起訴，罪名包括綁架、滅證、非法散布墮胎藥、妨害公共服務、身分詐騙與以欺騙手段取得危險藥品。被告預計於12月19日出庭應訊。案件仍持續調查中。

美國醫療委員會已吊銷阿巴斯醫師執照，並將召開紀律聽證會。（圖／翻攝自X，@nypost）

