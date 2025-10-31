趁女同事酒醉帶去旅館性侵 無良會計師趁機性交罪被訴

性侵示意圖。本報繪製



在某會計師事務所擔任所長的林姓會計師，在公司聚餐見到酒醉女同事，竟撿屍將她帶會商務旅館性侵，台北地檢署調查後認為林男涉犯《刑法》趁機性交罪，依法起訴。

據了解，這名林姓會計師的來頭不同，除了自己開會計師事務所並擔任所長，還是不少中央機關的諮詢會計師，某國際性志願服務組織的會計師，也曾擔任過台北市政府的市政顧問。

今年某日，該會計師事務所辦理聚餐，當天氣氛融洽，有位女同事多喝了幾杯，最後不勝醉力醉倒在餐廳，林男見狀假好心要送女同事去附近商務旅館休息，沒想到卻在旅館內對酒醉不醒人事的女同事性侵得逞。

女子醒來覺得遭到侵犯，隨身的包包也不見，最後得知是林男將她送到旅館，有其他同事在聽完女子的描述後，建議她去報警處理，女子最後離職同時報警並對林男提出告訴。

林男到案後否認犯罪，辯稱當天他只有送女同事到旅館，絕無趁她酒醉性侵。但因被害人的下體驗出林男的DNA，檢察官認為林男涉犯趁機性交罪，依法起訴。

