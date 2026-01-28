趁女員工醉倒伸狼爪！噁男KTV跨坐身上逼「幫擼弟弟」…遭抓包竟辯：喝醉被仙人跳

男子在KTV對女店員毛手毛腳，還趁對方酒醉強制猥褻。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

新竹一名男子於2024年10月在卡拉OK店內飲酒作樂，卻竟趁女員工酒後意識不請，將女方帶入包廂內連續猥褻，不僅跨坐在女員工身上、親吻並觸摸私密部位，甚至抓住對方手撫摸自己下體，直到女員工後來清醒、逃出包廂才肯罷手。新竹地方法院審理後，根據監視器畫面與店長、同行友人的證詞認定男子犯行明確，最終依乘機猥褻罪判其有期徒刑1年4月。

根據判決書，新竹林姓男子2024年10月2日晚間與莊姓友人一同前往某卡拉OK店消費，期間還有店內員工麗麗（化名）一同參與，眾人在店內飲酒作樂，但麗麗卻不勝酒力，逐漸意識不清、步履不穩。不料，林男10月3日凌晨1時50分許，趁著麗麗無法清楚抗拒之際，竟將麗麗攬入該店502號包廂內，對癱軟在包廂沙發上的麗麗雙手環抱，甚至跨坐在其身上，並多次親吻麗麗臉部、後頸，不斷觸摸大腿、胸口及私密處。

林男隨後還兩度抓住麗麗的手，隔著褲子上下摩擦撫摸自己的下體，過程中麗麗幾乎沒有反應，直至後來驚醒才掙扎，並試圖起身離開包廂，卻仍被林男拉扯、不讓她走；麗麗最後成功於凌晨1時56分左右逃離包廂，情緒崩潰的她嚇得躲到休息室哭泣，並向王姓店長求助。王女隨即調閱502號包廂內監視器畫面，確認發生不當行為，並將影像提供給莊姓同行友人，而莊男見狀後更是氣得與林男發生肢體衝突，隨後由麗麗報警處理。

警方獲報後展開調查，並依監視器畫面、證人證述等資料，將案件移送新竹地檢署偵辦，並由檢方偵查後依《刑法》第225條第2項乘機猥褻罪起訴。不過，林男在審理期間否認犯行，辯稱自己當時也喝醉，記不清是否有撫摸對方，反而質疑麗麗並未酒醉，自己可能是因為當天未給足小費而被對方「仙人跳」，甚至反控曾被麗麗勒索3萬6000元的和解費。

新竹地緣審理後，勘驗林男提出的錄音檔後認為，內容無法證明麗麗曾向林男索討金錢，因此難以採信林男說法。另外，麗麗自始至終的證述前後一致，且與監視器影像、王姓店長及莊姓友人的證詞相互吻合；反觀林男雖否認犯行，卻又坦承曾親吻、擁抱麗麗，在庭上也承認甲麗麗並未同意其撫摸行為，顯見林男明知麗麗並無性自主意願。

法院指出，林男利用麗麗酒後意識不清、無法抗拒的狀態，對其連續實施多項猥褻行為，侵害麗麗性自主權，行為惡性重大，雖於審理後期與麗麗達成形式和解，但也未能實質彌補麗麗所受傷害。法院審酌，林男過往曾多次因酒後不能安全駕駛遭判刑，素行不佳，綜合其犯罪動機、手段、麗麗身心受創程度、林男犯後態度及個人背景後，判其有期徒刑1年4月。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



