趁好價狂偷！彰化芭樂農連3月遭竊 損失破萬

芭樂竊賊當場被抓到。（圖／東森新聞）





現在芭樂好貴，市場拍出每公斤100元的高價，沒想到「芭樂」成了小偷下手目標。彰化社頭最少有5名果農，小偷每次都會偷1到2袋，市價大約4500到9000元，讓果農損失破萬元。農民發現這些竊賊互相認識，還會輪流去偷芭樂。他們不定期巡視，果然當場抓到一名竊賊，被抓到時，竊賊還自稱會去自首。

芭樂遭竊陳姓農民 vs. 竊嫌：「我那邊也被你偷摘好幾次，抓不到而已，（不用這樣抓著，不是，不用這樣抓），你等等跑掉。」

廣告 廣告

果農緊緊抓著竊嫌，因為他跑進果園偷芭樂，被抓包毫無悔意，還抽菸。竊嫌 vs. 芭樂遭竊陳姓農民：「沒關係，你號碼、你車牌號碼，給我記下來，（不用不用不用，我等等自己過去）。」

男子泰然自若，彷彿這樣的狀況他早已習慣，還跟果農說自己晚點會到警局報到，讓果農真的好無奈。

芭樂遭竊陳姓果農：「他們每次來偷，都是偷那麼一點點，可是對我們來說，都是有影響的，你抓到了，法院又不會關他，今天偷完明天又出來，是不是一樣還來偷。」

受到風災影響，去年11月開始芭樂價格飆漲，中部1台斤85元到90元，北部更高達150元，因此成了竊賊下手的目標。彰化社頭作為芭樂的故鄉，有竊賊連續3個月上門，每次都偷1到2袋，約50到100台斤，市場價4500到9000元，有的果農不只被偷1次，農民損失最少 5 萬元。

芭樂遭竊陳姓果農：「這個（損失）沒辦法去估算，他就趁現在芭樂價格好，就摘幾百斤或者是50斤啊。」

據了解，這些竊賊偷了芭樂就會拿到市場，賣給攤商，從中賺取不法所得。而果農也透露，這群人是慣竊，幾乎都認識，大家說好這次你偷、下次換我，獨偷偷不如眾偷偷。

芭樂遭竊陳姓果農：「基本上啦，會偷的沒有其他新的小偷，就是都是慣犯，目前知道的，大概就是那3個。」

為了防止損失太過慘重，果農除了早晚加強巡邏，還要加裝監視器、感應器來自保。

芭樂遭竊陳姓果農：「有人在（果園）那邊裝紅外線感測器，他那個感測器很厲害啦，傳到我的手機，手機有狀態他就會知道，他就會馬上去（果園），就人贓俱獲，就抓到了。」

警方表示有接獲 5 件報案，其中 3 件已破獲，但芭樂遭竊肯定不止這五案，受害農民也不止這五人。除了果農架設儀器自救，警方也將加強巡視，不讓果農心血化為烏有。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

價高一直偷！彰化3芭樂農連2月慘遭竊 損失破萬

夏季賣10元！ 冬季芭樂「一顆50元」 民眾嚇：太貴

芭樂因颱風農損減產「帝王」1顆最貴200上下

