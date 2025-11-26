趁好市多黑五公然露奶！25歲網黃自稱「情慾女王」 業者出手揭最慘下場

女網黃在好市多內掀衣露胸，畫面不雅。（翻攝當事人X）

社群平台上1名擁有30萬名粉絲追捧的女網黃，近日趁著好市多「黑五」購物節之際，跑去商場內公然掀衣露胸，吸引大批網友留言。對此，好市多回應，將移請警方偵辦。

這名女網黃在X上頗有名氣，坐擁30.1萬人追蹤，自稱25歲是「情慾女王」，時常po出各種18禁性感照。24日她上傳一張裸露照，竟是她坐在好市多放商品的棧板上，直接把上衣拉起露出胸部，2點全都露。

女網黃多發布18禁情色圖文，粉絲眾多。（翻攝當事人X）

照片背景則可清楚看見，貨架上貼著好市多黑五廣告，文中她寫道「黑五逛完兩圈以後發現錢好像帶不太夠，所以決定把自己賣掉」，狂吸大批粉絲瀏覽，留下各種誇張留言。

露奶網黃今早偷偷刪文。（翻攝當事人X）

根據《ETtoday》報導，好市多今對此做出回應，表示針對將禁止該網黃進入賣場內，同時若經查屬實，將會移請警方偵辦，他們會全力配合相關調查。

涉事網黃今早已悄悄刪除該篇文章，目前顯示頁面不存在。

