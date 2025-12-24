趁媽不在家…12歲單親少女遭「叔叔」多次性侵！事後還恐嚇：不能告訴別人

新北一名男子多次性侵女友女兒。示意圖／取自免費圖庫pixabay

新北市一名男子自2018年起與單親媽媽及其女兒同住，未料這麼男子竟媽媽外出時，強拉12歲小麗的女兒入房、強迫脫衣後對其性侵得逞，而男子此後並未罷手，多次以類似手法性侵女兒，直到她告知好友後，全案才隨之曝光。新北地方法院審理後，最終依對未滿14歲之女子犯強制性交罪判處男子8年有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，新北市板橋區一名廖姓男子2018年開始與單親媽媽和其7歲的女兒小麗（化名）同住，怎料廖男竟在2020年7月間趁著小麗媽媽外出工作、與小麗獨處期間，將當年只有12歲的小麗拉到房間，並以「喊叫的話會出手毆打」等語對其恫嚇，接著強行脫掉小麗衣物，無視小麗說出「不要」、「我很不舒服」等反抗並性侵得逞，事後還警告小麗不能將此事告知他人。

廣告 廣告

小麗此後多次慘遭廖男性侵，後來有一次與國中同學通話期間又被廖男叫走，但小麗並未掛電話，直到5分鐘後返回對話，並在友人詢問之下吐露慘遭廖男性侵一事，氣得好友將小麗帶到輔導室告知老師此事，全案才隨之曝光。不僅如此，廖男還常因小麗照顧弟弟不當而對其打罵體罰，2人關係本就不佳。

事發後負責訪視小麗的社工在庭上證稱，一開始訪談時，小麗曾向他解釋這位「爸爸」並非生父，直到社工說明可以用最舒服稱謂稱呼廖男後，小麗才改稱廖男為「叔叔」。社工表示，麗麗陳述被害經過時的語氣、內容都很憤恨不平，也提及自己在遭到性侵過程中曾明確反抗廖男，還因覺得不被媽媽信任而感到受傷，甚至萌生厭世、輕生念頭。

對此，新北地院審理後，根據麗麗證詞、麗麗好友的證述、社工及諮商報告等證據，認定廖男明知小麗是未滿14歲的少女，竟為逞一己私慾而對其性侵，非但未尊重小麗的身體自主權，也嚴重影響其人格權發展，所釀損害非輕，而且廖男還矢口否認犯行，法院考量廖男無前科等一切情狀，最終依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處有期徒刑8年。全案仍可上訴。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

「對盧秀燕開槍」台中女警曾稱被性侵！網驚求救訊號：沒人幫她

台南女因病要裝輸尿管…友人帶她回家照顧「連環性侵7次」！法院只判2年

中國妹子網戀失敗 在飲料店崩潰嘶喊、脫衣繞街！鄉民嚇瘋