趁寒假開玩! 桃機現出國潮 單日出入境破12萬人

寒假開始，不少家長把握時間帶孩子出國玩，桃園國際機場最近幾天都從一早就湧入大量出國旅客，報到櫃台排隊人龍繞好幾圈，光是今天（27日）的預估出入境總量，就超過12萬人次。

寒假開始，也可以說是機場的旺季開始，週二一早的桃園機場，已經人山人海，報到，等！過海關，等！出國前的每個程序都得等等等，雖然櫃台地勤動作已經盡量快，還是出現大量的排隊人潮。桃機旅客：「提早大概1個多小時，會期待看有沒有遇到下雪，因為台灣看不到，假期開始了，所以今天有提早半個鐘頭來。」

趁寒假開玩！桃機現出國潮 單日出入境總量破１２萬人

寒假期間，桃園機場每天幾乎都是高運量。（圖／民視新聞）

已經有預期到寒假的出國人潮比較多，提早出門來到現場，還是要等一下，這一波出國潮，大多要前往日本追雪去，雖然當地近期暴風雪不斷，旅客興致心情不受影響。桃機旅客：「會去滑雪，所以小孩應該會覺得很興奮，（如氣候差影響）小孩可以多玩幾天，因為台灣是看不到的，只能看影片，那當然也會擔心，現場看的話，那個（冷的）感受可以嗎。」對台灣旅客來說，就是嚮往雪的國度，桃園機場1月27日的預估出入境人次，第一航廈，都超過3萬人次，二航入境大約2萬6千人，出境一樣超過3萬人，單日的出入境就來到12萬多。

旅行社統計，旅客寒假出國以「日本」最多。（圖／民視新聞）





旅行社統計，寒假出國，以日本最多。旅行社發言人錢緯銘：「今年我們的出團量，以從寒假前的每天20-30團，直到現在的每天80-90團之多，包括大家最愛的日本，還有韓國以及東南亞，現在的寒假，機場人滿為患是一定，而且一定會延續到（農曆）過年前。」除了自由行旅客，機票隨買隨走，團客也早早在放假前兩個月就預訂，趁著放假，家長帶孩子出國放風，未來幾天都還是高峰運量，民眾規劃行程，得特別留意時間。





