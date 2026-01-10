「趁小三尪夜班」人夫鹹濕簡訊露餡 她判賠60萬

彰化一名人夫與小三暗中交往近一年，法院審理後認定侵害配偶權，判小三賠償60萬元。（示意圖／Pixabay）





彰化一名人夫婚內出軌，與小三交往長達近一年，不僅互傳大量鹹濕簡訊，還趁對方丈夫上夜班時多次幽會發生性行為。正宮抓包後提告侵害配偶權，求償精神撫慰金100萬元。法院審理後，認定小三明知對方已婚仍持續交往，情節重大，判賠正宮60萬元。

互傳鹹濕簡訊發展不倫

判決指出，人夫與妻子婚姻關係仍存續期間，自2023年7月至2024年6月間，與小三頻繁聯繫。雙方不僅在通訊軟體中互道「愛你」、「晚安」，對話內容也充斥調情與性暗示字眼，互動早已超出一般朋友界線，期間更多次一同外出，關係親密。

趁夫夜班多次幽會

案件審理時，小三辯稱僅是日常聊天，對話多由人夫主動挑逗，自己並未踰矩，甚至否認發生性行為。不過，人夫則在庭上坦承，兩人實際交往近一年，幾乎每週趁小三丈夫上夜班時前往其住處過夜，平均一週至少2次，累計性行為次數超過10次，並曾前往汽車旅館開房。

廣告 廣告

法官審酌相關證據，認為小三明知人夫已婚，仍持續發展不正當關係，足以破壞正宮婚姻圓滿，侵害配偶權情節明確。考量雙方身分、經濟狀況與侵害程度，認定正宮求償金額過高，酌減判賠60萬元，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

人妻出軌小王簽「愛情合約」偷吃分手要賠300萬元

人夫愛上跑友！她辯「配偶權非憲法」拒賠 遭法官打臉

高雄軍人瞞婚找小三 她懷孕怒提告：就跟你說在外面

