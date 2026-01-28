趁尾牙偷情！人夫辦公室「全裸激戰小三」妻崩潰：閉上眼都是你們的畫面

記者羅欣怡／桃園報導

阿力和人妻小美在辦公室激戰，遭抓包錄影存證。（圖／翻攝自Pixabay）

桃園人夫阿力（化名）偷吃人妻同事小美（化名），甚至趁尾牙大家都在狂歡的時候，和小美在辦公室激戰，卻被小美丈夫抓包，直擊兩人一絲不掛的場景。小美丈夫更與阿力妻子聯手，提供畫面讓阿力妻子向兩人求償50萬。經法院審理，判決這對偷情男女須連帶賠償30萬元。

判決書指出，2023年1月12日阿力公司當天辦尾牙，當天深夜，小美丈夫就抓包兩人在辦公室激戰，小美丈夫說，一進去就看到阿力和小美都是「裸體在做性行為」，並且當下有拍到照片，當下一個人就要推出去，一個人躲起來，小美丈夫就跟阿力打架，「後來給他們留面子，讓他們穿完衣服，才就開始錄影片。」

影片中，小美丈夫激動質問：「你敢做現在不敢露臉？男子漢在哪裡？蛤！跟他上床！」「我很傷心，你選誰？」「幹嘛？偷情啊！偷情是什麼？」面對指控，阿力垂頭不語，小美則忙著阻擋鏡頭。

阿力妻子得知後徹底崩潰，質疑丈夫：「你連外勞都敢」、「我連影片都有」、「你竟然對不起我」。阿力則回訊求饒：「等我回去說」、「不會有下一次」。妻子心碎感嘆9年情分被踐踏，「我一閉上眼想到都是你們的畫面」，最終決定離婚並求償50萬元。

庭審時，兩人辯稱辦公室不可能發生性行為，且影片中衣著完整，稱道歉只是為了安撫妻子的憂鬱症。但法官發現辦公室確實有床鋪，且阿力在影片中面對「上床」指控竟全程沉默，顯不合常理。法院認定兩人侵害配偶權事實明確，判決須賠償30萬元。全案可上訴。

