趁尾牙公司無人！人夫辦公室激戰女同事 正宮心碎怒告

桃園一名人夫在公司尾牙當天，與女同事於辦公室發生不當關係，法院判決兩人須連帶賠償30萬元。（示意圖／Pexels）





桃園一名人夫在公司尾牙當天，與女同事在辦公室發生性行為，事後遭女同事丈夫撞見並蒐證，隨即通知人夫的正宮。正宮得知後身心受創，提起侵害配偶權訴訟。法院審理後認定兩人行為已逾越正常同事界線，判決須連帶賠償30萬元，全案仍可上訴。

尾牙爆辦公室偷情

正宮指出，事發於2023年1月，公司舉辦尾牙當天，人夫與女同事趁無人之際在辦公室發生性關係。她是在女同事丈夫告知後才得知此事，並掌握相關影像證據。正宮隨即質問人夫，人夫亦坦承一個月內已與女同事發生3次發生關係，並表達悔意，但雙方婚姻最終仍於隔年3月破裂。

庭審狡辯遭打臉

審理期間，人夫與女同事否認有不法行為，辯稱僅為一般同事互動，且拍攝畫面中並無不當舉動。但女同事丈夫指證，因提前返回辦公室，當場目睹兩人衣衫不整並蒐證，事後雙方也曾口頭承認關係，因女方道歉並寫下承認書，才把證據銷毀。法院綜合影像內容、證人說法及人夫事後回應訊息，認定雙方確實發生不當關係，已對正宮婚姻造成重大侵害。

廣告 廣告

法院指出，人夫與女同事的行為已明顯構成侵害配偶權，最終由桃園地方法院判決兩人須連帶賠償正宮30萬元。可上訴。

更多東森新聞報導

惡狼性侵幫傭 「DNA」成鐵證...他一通電話揭惡行

4寶爸偷吃小三激戰24次！行事曆加註露骨訊息成出軌鐵證

人妻與小王「車上激戰」！ 綠帽尪拍到心碎畫面還被告

