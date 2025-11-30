趁弟弟住院偷印章！ 男子「3度盜領205萬存款」遭判刑

男子3度盜領弟弟存款共205萬元，遭法院判刑1年並沒收全額不法所得。（示意圖／侯世駿攝）

桃園一名男子小志（化名）趁弟弟小哲（化名）住院期間，偷偷拿走其存摺及印章，3度前往農會提領存款，金額高達205萬元，並全數轉入自己帳戶，甚至在小哲過世後，小志仍繼續提領其存款，直到家屬發現後報警。日前法院審理後，依行使偽造私文書等罪，判處小志有期徒刑共1年，並沒收205萬元不法所得。

根據判決書指出，小哲於2024年1月因病住院，小志趁機取得他的存摺與印章，並於1月12日到農會信用部，拿著蓋有小哲的印章的存款憑條，偽造小哲同意小志提領帳戶內款項，成功提領28萬元後立刻轉入自己帳戶。

之後，小哲於1月24日病逝，其存款依法在遺產尚未分割前，屬於包括小志在內的5名家屬共同共有。不過，小志仍於1月25日及1月26日，2度到農會以相同方式，分別提領100萬元與77萬元。

法院審理時，小志否認犯行，辯稱是受小哲「口頭委任」處理其財務及聘用外勞等事宜，但小志並無提出任何外勞聘用紀錄，過去半年也沒有他替小哲支付生活或醫療費的證據，難以採信。

小志又稱，領款是依照「協議書」分配，部分金額用於喪葬費，但法院調查發現，該「協議書」未經小哲本人簽名，也未授權可提領帳戶存款，被認定為無效，且小志實際支付的喪葬費僅約15萬元，與提領的177萬元差距過大。

法院審理後，認為小志3度偽造取款憑條冒領存款，犯意明確，不僅侵害其他繼承人權益，且有害於農會對帳戶資料管理的正確性，最終依3次行使偽造私文書罪，分別判處小志8月、10月及10月徒刑，合併應執行1年，並沒收205萬元不法所得。

