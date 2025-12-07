趁意識不清伸狼爪！麻醉醫坐1年2月牢 再慘賠118萬

一名林姓麻醉科醫師遭到指控，涉嫌利用職務之便，趁女病患麻藥未退、意識模糊之際，對其上下其手。（示意圖／翻攝自pexels）





台北醫學大學附設醫院一名林姓麻醉科醫師遭到指控，涉嫌利用職務之便，趁女病患麻藥未退、意識模糊之際，對其上下其手，令她飽受極大的心理壓力，還一度走上絕路，所幸成功獲救。此案經台北地院審理，在刑事部分，依乘機猥褻罪判林男1年2月；在民事部分，則盼處林男須賠償118萬2000元。

根據判決書，此起案件發生於2022年11月25日，受害女子到醫院進行腸胃鏡檢查，並由林男負責中深度全身麻醉。怎料就在女子接受完檢查，意識尚未完全恢復時，林男竟伸出狼爪，讓女子的下體有異樣感。女子在意識模糊間，努力記下該醫師的長相與特徵，並於隔天致電醫院投訴，並坦言遭到該院的麻醉科醫師性騷擾。

院方在得知消息後，立刻鎖定林男為涉案對象，並著手加緊調查。院方對林男祭出記過處分，並暫停其臨床業務2個月、無痛鏡檢業務3個月，同時解除所有行政職務；之後更進一步對他做出停職處分。

事件發生後，女子的身心受到嚴重衝擊，焦慮、恐懼揮之不去，甚至必須依靠服藥與心理諮商，才能勉強維持情緒與日常作息，並在後續對林男提起刑事告訴。不過，林男卻辯稱自己是怕女子著涼，好心幫忙蓋被，所以才會用右手靠近女方腿間碰觸到身體。除提起刑事訴訟外，女子更向林男求償424萬元的賠償金，也因此遭到林男質疑，她為何沒立即求救，認為她動機不單純。

去（2024）年一審開庭時，女子雖有出席，但因不解為何被林男當成犯人看待，加上在事件過後，她不僅丟了工作，身心也遭受極大創傷，一度使她走上絕路。法院認為，林男已經破壞了醫病信關係，而且不認罪，也沒有達成和解，因此依乘機猥褻罪判刑1年2月，全案可上訴。

在民事求償部分，女子向法院請求424萬元賠償，內容包含工作損失、心理治療費與精神慰撫金。法院審酌後認為，她未能提出足以證明有固定收入的資料，因此否決工作損失的主張；至於心理諮商費，則依其創傷情況核定未來一年52次、每次3500元，共計18萬2000元。

精神慰撫金方面，法院除了依一般標準衡量外，也特別引用《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW），強調性暴力本質上就是基於性別的不當對待，司法有義務保障被害人並提供真正有效的補救，因此判給女子100萬元的慰撫金，使總賠償金額達118萬2000元。法官指出，不該以「受害者必須激烈反抗」的迷思來評斷案件，因為遭驚嚇時每個人的反應不同，不能因此懷疑被害人的陳述。全案仍可上訴。

