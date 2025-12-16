趁打烊偷整袋臭豆腐+泡菜 店家上鐵鍊防「食材怪客」

高雄市 / 綜合報導

高雄市楠梓區一間臭豆腐店上個月才開幕，沒想到竟然有一位男子，趁著店家打烊期間，直接拿走冰箱裡的整袋臭豆腐和泡菜，老闆發現後，因為心情不好，決定臨時休息一天出去玩，沒想到老闆將事情經過PO在社群上，立刻被眼尖網友發現，這位男子是偷竊慣犯，還曾經在其他店家的冰箱前來回走動，試圖出手行竊，幸好店家早有防範，在冰箱上裝上鐵鍊，才讓男子偷竊行動，以失敗告終。

男子鬼鬼祟祟，走進打烊的臭豆腐店，只見他熟練打開冰櫃，雙手並用左翻右找，還順勢拿起一旁的夾子，將桶子裡的泡菜通通裝進塑膠袋，最後男子看一眼桶子裡泡菜，確認全都被搜刮完後，才心滿意足地，把泡菜及一大包未開封的生臭豆腐悄悄拿走，而他不是老闆而是小偷。

遭竊臭豆腐店老闆說：「就剛好(打烊)離開的時候，然後空檔就被偷了，(被偷)豆腐，泡菜跟醬油膏，我第一次看到有人偷臭豆腐，沒看過偷臭豆腐的。」沒看過偷臭豆腐的，食材被偷個精光老闆滿是無奈，怎麼也沒想到店面才剛開幕一個多月，就被竊賊光顧，老闆只能被迫拉下鐵門休假一天。

遭竊臭豆腐店老闆說：「因為那整桶泡菜是，他是用夾子去用，把冰箱整理掉，主要是要急著去報案，就讓自己休息一下。」遭小偷相中的臭豆腐店，位在高雄楠梓區，老闆把事情經過PO在社群上，引起網友熱議，有人驚訝表示，竊賊竟然會偷生的臭豆腐，還有網友笑說，是為了實現臭豆腐自由嗎，還有眼尖網友發現，原來這位男子是偷竊慣犯。

牛排店老闆說：「你看他開了，他又離開了。」男子用同樣手法，趁著店家打烊，來來回回走到冰箱前，這時男子看準時機，準備下手偷竊，沒想到店家早有防範，在冰箱把手上綑上鐵鍊，這才讓男子偷竊失敗，只好摸摸鼻子默默離去。

牛排館老闆說：「最近才出現啦，我們做餐飲業，冰箱放外面，基本上，我們該上鎖就上鎖，他手伸進去，東西拿不出來，他就不會再繼續在那邊試了。」竊賊趁虛而入讓不少店家受到損失，幸好附近店家已經有所警惕，紛紛在冰箱及冰櫃上，加上鎖頭加裝防護，避免美味食材，再被有心人盯上。

