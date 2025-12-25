趁搶貨潮賺大的？傳台灣員工「狂A記憶體回扣」 三星突擊開鍘

AI資料中心需求持續爆發，引爆全球記憶體大缺貨，價格一路走高之際，供應鏈卻傳出，三星電子總部近期低調派員來台展開「內部調查」，調查重點鎖定部分員工與代理商之間，是否涉及不當金錢往來。

在人工智慧（AI）熱潮推動下，全球記憶體需求急速升溫，價格也一路走高。IDC最新報告指出，半導體產業正承受前所未見的供應壓力，從設備商到終端市場皆受到衝擊，這波供需緊繃的態勢，恐將一路延續至2027年，市場壓力持續加重。

在記憶體供不應求的背景下，中國市場上半年一度出現搶貨現象，部分代理商與經銷商因庫存價格上揚而獲利可觀，但也因此衍生出管理與內控隱憂。

根據《DigiTimes》報導，三星電子總部近期跨海來台，密集約談多名員工及代理商，針對記憶體銷售流程中是否涉及不當回扣展開查核，相關線索甚至可能延伸至新加坡與中國。

供應鏈人士透露，三星在完成初步調查後，已對行銷與業務體系啟動首波人事調整。面對這起突如其來的內控風暴，三星僅低調回應，這是例行性營運調查，細節無法公開。

