趁新月許願超靈！ 把握「黃金8小時」 方法、禁忌一次看





本週人們經歷水星逆行天蠍，天蠍新月將於20 日下午正式到來，對此星座專家唐綺陽指出，隨著水象能量增強之際，不妨把握新月後8小時的許願黃金期，透過天蠍象徵的「破除舊狀態、迎向重生」力量，可為生活帶來新的轉折契機。

唐綺陽在臉書粉專「唐綺陽占星幫」發文表示，天蠍新月向來與重大改變、面對危機與深層情緒相關，今年從20日（四）下午14:47起，新月到來的8小時內記得許願，可以寫下10個與天蠍有關的願望，相對更容易實現，有機會創造自己的機運。

唐綺陽指出，所謂的「天蠍式願望」往往源自意識到某些狀態不再適合自己，渴望從過去的束縛中抽離，因此許下與「轉型、結束、重生」相關的願望，更容易順著新月能量實現。

根據她說明，天蠍象徵大筆金錢與深層財務議題，包括貸款、稅務、保險、遺產、投資以及商業合作等均屬其掌管範疇，因此在新月期間，民眾如果面臨財務壓力或重大談判，可藉由許願設定更冷靜精準的判斷力，並且期望談判順利、合作明朗，也有人會趁機許下增加財富的目標，但願望也要搭配天蠍式毅力才能真正落實。

有關人際關係方面，天蠍新月使人們對公平與真心的感受更加敏銳，在此期間有些人可能清楚意識到長期關係中的失衡或情緒負擔，因此適合許願改善關係、或者遠離負面環境，此外新月能量也可能使深層慾望、性議題、羞愧感與隱秘情緒浮現，如果希望釐清壓抑許久的問題，也可趁機許下相關心願。

有關新月許願的幾項原則，唐綺陽彙整幾個參考重點如下：

1. 每個星座都可在任何新月許願，天蠍新月不代表只有天蠍座可以許願

2. 用心思考願望，寫在祈願欄裡，每個月的願望都能保存

3. 願望不可偏離現實（如一個月減十公斤）或詛咒他人

4. 必須與自身有關，不能幫他人代許

5. 請用正面方式許願（「討厭的人遠離」就很負面，要說「身邊都是喜歡的人」）

6. 一個月後再來檢驗應許多少

7. 祝大家好運

（封面示意圖／東森新聞）

