趁母70大壽 林俊傑認愛網紅七七

林俊傑趁著媽媽70歲生日時，在社群網站上認愛，藉著一家四口的合照，確認七七（左）的女友身份。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

今年44歲的JJ林俊傑，年初曾爆出新戀情，與小他20歲的中國山東網紅「七七」（Annalisa）祕戀，今（29日）晚趁著媽媽70歲生日時，在社群網站上認愛，藉著一家四口，笑容滿溢的合照，確認七七的女友身份，他寫著：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證。」

林俊傑的感情生活備受關注，畢竟他出道23年來，對於戀情都是抱著「不承認也不否認」的曖昧態度，至今，他在媽媽壽宴上，大方認了與七七的戀情，也與父母同框，似乎是小倆口都有意朝「美好未來」前進，更寫著：「親愛的媽媽，祝您70大壽生日快樂！祝您永遠被愛包圍著、健康、幸福、充滿笑容！」言語中所談的「愛」，就包括他與七七的愛情。

林俊傑出道多年，對於感情生活始終抱持「不承認也不否認」的曖昧態度。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

其實，林俊傑與七七的愛情足跡不少，從2024年出現在新加坡演唱會VIP第一排，到今年初同遊紐西蘭，4月份在東京咖啡廳約會，甚至在女方生日當在，林俊傑曬自拍，被認為是暗自秀恩愛。上個月，更有多名網友在美國洛杉磯比佛利山莊直擊林俊傑與七七逛街，兩人身穿同款棕色外套配白色長褲，互動自然，被指為是「情侶裝實錘」，而當時七七整理帽子時，林俊傑在旁溫柔等候，全程毫無避嫌，可見當時戀情已在穩定中發展。

七七是是標準的白富美，曾因美貌引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

其實，網友挖出的七七身份，本名陳曉琪的她於2021年出生，父親是上市公司高層，是標準的白富美，畢業於紐約帕森斯設計學院，在IG上擁有20萬粉絲，分享藝術創作與奢華生活，曾因精緻外型而被誤認為「AI美人」，可見其長相甜美。

