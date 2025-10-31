趁火打劫？傅崐萁為花蓮爭300億重建 律師轟：公帑綁樁前科累累

即時中心／高睿鴻報導

花蓮光復鄉日前受颱風侵襲，不僅慘遭洪水淹沒，甚至有多人因此罹難，引發全國矚目。為此，國民黨黨團總召、花蓮立委傅崐萁昨（30）日發文預告，將通過300億的《馬太鞍溪災後重建條例》，並預計於今天三讀通過。但對此，律師黃帝穎也出聲質疑，過去傅崐萁擔任縣長，假藉賑災募款請客、綁樁前科累累；所以他認為，各界應緊盯傅挖走300億人民血汗錢的後續、追蹤縣府的公帑執行。

黃帝穎首先指出，傅崐萁提出馬太鞍溪災後重建條例，所需經費上限提高為300億，預計今天在院會完成三讀，網路上已出現一片罵聲，許多人都酸說「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」。他也提到，傅崐萁過去執掌花蓮縣府，事實上早有假藉賑災募款請客、綁樁等前科；根據監察院調查，糾正文寫得白紙黑字，。因此他提醒，各界應持續緊盯，傅崐萁挖走最高300億人民血汗錢的後續執行。

接著，他也點出傅崐萁過去以救災為名，趁勢濫用公帑的3大前科。第一，假藉震災名義，濫用公帑辦百桌請客吃飯：監察院糾正傅崐萁縣府「震災感恩餐會」，竟以公帑辦桌百桌、宴請約3000人，違反預算執行要點規定，實為濫用公帑。

以及第二，震災後百桌宴客已荒謬違法，竟還拆標規避政府採購：傅崐萁縣府辦理0206感恩餐會採購案，既由單一機關統計整體需求，卻未由同一機關彙整辦理採購；且分別辦理之採購案，預算金額適巧均為99萬，被監察院糾正質疑，刻意規避政府採購法第14條等相關法令規定之適用。

最後則是，傅崐萁縣府違法拿防疫預算作文宣專輯：黃帝穎表示，監察院調查發現，花蓮縣政府「107年報導地震專輯採購案」支出174萬、辦理「107年0206震災紀實影片光碟壓製案」支出187萬餘元；為說明該府於震災相關作為，對相關爭議報導加以澄清說明，竟分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」、花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，核有違失。





