趁熊熊不在…閨密「腳勾她男友下體」提議3人同床！挑逗行為全曝光

娛樂中心／綜合報導

熊熊（卓毓彤）擁有天使臉孔與魔鬼身材，2023年與圈外人Mars結婚，隔年迎來愛女「鈮霓」。日前她在節目中暢談「邊界感」話題，透露過去一名閨密屢屢在她男友面前出現越界行為，甚至大膽以腳挑逗男友下體，讓她完全無法接受，最終選擇與對方保持距離、漸行漸遠。

熊熊控訴閨密踰矩行為。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊與這名閨密出道前便相識，對方北上時經常借住她家。有次她與男友、閨密外出玩樂，閨密見熊熊男友住處較近，便建議當晚直接返回男方家過夜，甚至主動提議3人睡同一張床，「你（熊熊男友）就睡最裡面，熊熊睡中間，我睡最外面就好」，熊熊當下並未多想便欣然同意。

廣告 廣告

熊熊閨密直接用腳勾她男友下體。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

沒想到閨密行為越發誇張，當晚擠奶時並未掩門，被熊熊男友意外目睹；隔天更直接穿著爆乳小可愛，無視就在一旁的熊熊，詢問熊熊男友「我穿這樣子， 妊娠紋會很明顯嗎」。更離譜的是，當晚一行人外出吃飯，閨密竟然趁著熊熊離席空檔，偷偷用高跟鞋勾熊熊男友的下體；熊熊事後從友人口中得知此事，選擇淡出這段友情。

更多三立新聞網報導

本土男星積欠上億巨債！鬆口「不赴中國發展」原因 罹病現況曝光

丫頭結婚5年！老公王惟立「願意放棄急救」認了：不想那麼痛苦

蔡依林接班人辣成這樣！連穎挨酸「下班有在接」露面吐真實心聲

蘿拉「天文刷卡紀錄」流出！網驚：比小論文還厚 蔡阿嘎出手了

