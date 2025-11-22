趁熱喝才爽？醫：等於「慢性自殺」！3步驟降低食道癌風險
冬天一到，很多人最愛來杯熱飲或熱湯，還會說：「我就喜歡趁熱喝，熱到冒煙才夠味！」但是專科醫生提醒，65°C的熱度，其實會一口一口慢慢燒掉你的食道黏膜，甚至可能誘發癌症，根本就是在慢性自殺！醫生也提供3個步驟，可以有效降低食道癌的風險。
雲林長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師卓韋儒在臉書粉絲頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文指出，65°C＝食道癌的紅線！根據WHO國際癌症研究署（IARC）與相關論文指出，飲品溫度 ≥ 65°C，食道癌風險就會增加2倍。
卓韋儒解釋，癌症不是瞬間被燙傷所造成，而是長期反覆發炎、修復、突變的結果。如果又加上抽菸、喝酒這些不良習慣，那麼這65°C的熱飲就是「助燃劑」，讓風險直接疊加上去。
食道癌的早期警訊
吞嚥困難或胸口卡卡
持續胸口灼熱
體重無故下降
醫師的「降溫三步驟」
吹三口再喝 → 約 55～60°C 最安全
換非金屬湯匙 → 降低導熱燙傷
避免熱湯配烈酒或冰飲 → 溫差刺激最傷黏膜
卓韋儒說，可以追求暖度，但別追求65°C。只要降個10度，就可以減低2倍食道癌的風險。
