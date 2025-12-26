趁牛排店打烊亂丟垃圾 店家調監視器追人開罰

高雄市 / 綜合報導

高雄三民區覺民路上有間牛排店向華視投訴，一個多月來不堪其擾，因為有男子趁著打烊後帶大包垃圾，丟棄在店外的垃圾子母車，即使店家上鎖，並貼告示警告，男子依舊每天報到，沒有公德心的行為，造成店家困擾，調監視器後，環保局根據畫面追人，將依廢清法，最高一次可罰6000元，若屢勸不聽，將連續開罰，加重處分。

一大清早，男子騎乘機車，來到店家門口，非常熟練的拿著一大包垃圾，下車後隨手想要丟進子母垃圾車，但試著好幾次鎖著就是鎖著，原以為他會就此罷休，沒想到竟隨手一放揚長而去。

當事牛排店業者廖先生說：「不會去跟他計較，只是他現在越丟越大包，那看到這個反而他不會在意他就給你丟在地上，我覺得這樣很過分，寧願載到這邊來丟為何不載去丟垃圾車就好。」

牛排店老闆到了營業時間，看到這一幕真的很傻眼。當事牛排店業者廖先生說：「我這次有給他加裝大鎖了。」

儘管垃圾桶上鎖，還在上頭張貼「錄影中」字樣的貼紙，但細數這一個月，男子幾乎天天報到，完全沒達到嚇阻作用。

當事牛排店業者廖先生說：「早上還半夜這樣丟我們要是早上來，看到環保局又過來又說我們亂丟，然後去警察局他又說這個要找環保局。」其他民眾說：「你也只能自認倒楣然後自己拿去丟而已，怎麼可以放在別人家店門口，他們是要做生意的會妨礙到他們。」

沒公德心的行為，除了造成店家不便，一不小心沒有落實分類動作，還可能害他們被開罰，現在整個離譜行為全都被錄下。高雄市環保局稽查科長王健州說：「未按規定時間地點丟垃圾，將依違反廢清法裁處1200到6000元罰鍰。」

如果說這名男子限期沒有改善，一次最重可罰6000元，環保局還可以累積開罰甚至加重處分，別因為己身方便造成他人困擾，最後還可能讓自己的荷包大失血。

