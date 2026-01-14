趁現在快玩！6旬婦「繼承900萬」全砸在出國 回家後慘了

財經中心／倪譽瑋報導

日本有一位婦人在60歲左右繼承900萬日圓，全花在出國後，之後的日子靠節儉也很難平衡。（示意圖／翻攝自Pixabay）

退休存款別急著用光！日媒透露一位68歲婦女的案例，她在父母雙亡後繼承約900萬日圓（約新台幣179萬元），想說已無育兒壓力，必須把握這時去玩，環遊世界五個月後，那900萬幾乎快被花光，回國後打算靠年金支撐，怎料生病、家裡東西壞掉等狀況接踵而來，如今婦人生活壓力極大，得嚴格控管伙食費，受訪時感嘆「如果現在再讓我選一次，我應該不會把錢全部花光。」

日本婦人繼承高額遺產 環遊世界幾乎耗光

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本的68歲女性中村理惠（化名），她在60歲左右時接連送別雙親，繼承約900萬日圓的現金，她回憶當時的心境，孩子已獨立、工作也告一段落，身體狀況尚可，「如果現在不去，以後可能再也沒有機會了。」她便砸了大錢開始環遊世界之旅。

旅途橫跨歐洲、非洲、南美洲、亞洲，歷時約五個月，花費包含機票、住宿、當地行程與保險等，總支出將近900萬日圓，這是理惠多年來的夢想，也是人生中最自由的一段時光，但卻因此花掉等同她繼承到的全部遺產。

出國回來生活不易 年金難以支應突發狀況

環遊世界回國後，理惠面對生活現實，她手邊僅剩約300萬日圓（約新台幣59萬）的存款，加上每月固定只有約14萬日圓（約新台幣2.7萬）的年金收入；最初她安慰自己：「只要不過奢侈的生活，靠年金應該還能撐下去。」

但隨著歲月推移，理惠健康狀況下滑、看診次數增加，加上房租續約、家電損壞等突發支出接連出現，原本勉強平衡的生活開始出現裂痕。如今理惠生活壓力大，只能盡量減少外出，嚴格控管伙食費，她說自己並不後悔那趟旅行，「但『手頭沒有餘裕』這件事，確實是無法否認的現實。」

專家呼籲退休金謹慎利用、為養老多想一點

放眼更遠的未來，是否需要請人照護、入住安養機構，理惠坦言，現在沒辦法思考這些，她不否定環遊世界的價值、收穫的體驗，但若能回到過去「如果現在再問我，我應該不會把錢一次花光，或許可以替『幾年後的自己』多想一點。」

報導以理惠的案例說明，資金並非只可選擇「花與不花」或是「全部存下」，可以一部分用於體驗人生，一部分作為「緩衝空間」保留下來，為退休後的生活品質留下更多底氣。

