「趁現在換照可到75歲」為網傳錯誤訊息 新制換照請依監理所站通知

交通部十一月初公布高齡換照分級關懷新制宣導影片後，網路開始盛傳「趁現在換照可到七十五歲」之錯誤訊息。高市所旗山監理站表示，公路局明年預計更新高齡換照制度，將由監理所（站）統一寄發換照通知書，民眾在未收到通知以前，無須提前換照即可在國內使用。

旗山監理站今(廿)日說明，一一五年公路局預計實施高齡換照分級關懷新制，七十歲長者未來僅需體格檢查合格、完成免費教育訓練及危險感知體驗後，便可換照使用到七十五歲；至於七十五歲以上長者，除了預計新增免費教育訓練及危險感知體驗以外，仍維持通過體檢及認知功能測驗後，換發三年有效駕照。

旗山監理站強調，高齡換照的目的是協助長者到定期檢查身體機能、更新交通安全知識，讓長者可安全駕（騎）車；明年新制換照上路以後，仍由監理所（站）統一通知，切勿誤信網傳錯誤訊息。如有相關疑問，歡迎洽詢公路局用路人服務中心免費電話○八○○二三一○三五，或是直接聯繫各地區監理所站詢問。