趁現在買便宜！智利櫻桃每台斤單價僅153元

▲智利櫻桃在元旦過後，價格持續下探。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 元旦過後，智利櫻桃價格下降，引發民眾搶購，本週末北部傳統市場價格來到每台斤169元、中部市場每台斤僅約153元，大幅低於原本280至300元的行情，跌幅約28.6%至33.3%。

根據《自由時報》報導，有市場攤商對此表示，由於智利櫻桃不同以往用空運運送，目前改以海運方式進口，讓運輸成本大幅降低，加上今年智利櫻桃大豐收，貨源充足，導致價格下修。目前中部傳統市場的整盒裝價格每台斤單價僅需153 元左右，較前期 280-300 元，跌幅約 28.6%~33.3%。北部市場每台斤為 169 元，中部市場每盒4.5 台斤裝僅 690 元，折算每台斤約 153 元）

除了傳統市場，連鎖賣場通路價格也同步走低，全聯全電商平台上，智利櫻桃1.8公斤禮盒組售價891元，600公克禮盒折後價約280元至399元。

