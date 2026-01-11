趁現在還來得及！ 川普警告古巴：趕快達成協議

美軍抓捕馬杜洛之後，川普就將焦點轉向了古巴。

從美軍抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛以來，美國總統川普就一直把注意力轉向古巴。如今他警告古巴，「趁現在還來得及、趕快達成協議」。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普敦促古巴達成協議，否則將面臨後果，他警告，委內瑞拉的石油和資金流入將會停止。

從3日美軍突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，並且逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛以來，美國總統就將注意力轉向了古巴。委內瑞拉是古巴的長期盟友，據指出，委內瑞拉每天向古巴輸送大約35,000桶石油。古巴外交部長回應，古巴保留不受干涉進口燃料的權利，而古巴總統則說，沒有人可以左右我們的行為。

BBC報導，川普政府沒收受制裁的委內瑞拉油輪的做法，已經開始加劇古巴的燃料和電力危機。川普在社群平台發文說，「多年來，古巴依靠委內瑞拉的大量石油和資金生活。作為回報，古巴為委內瑞拉最後兩任獨裁者，提供安全服務，但現在不會了！」他警告，不會再有石油或資金流向古巴，一分錢也不會！強烈建議古巴盡快達成協議，以免為時過晚。川普沒有具體說明協議條款，也沒有說明古巴可能面臨的後果。