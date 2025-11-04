趁第三季股價大漲24% 傳波克夏第三季再減碼蘋果持股
波克夏已經連續12季賣超股票，在第三季又拋售股票，套現超過60億美元。（圖片來源／flickr）
特斯拉、xSpace的執行長馬斯克上周才預言5－6年內可能智慧手機淘汰，本周媒體就披露美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）第3季再次減持iPhone品牌大廠蘋果持股，難道是英雄所見略同？
美國財經媒體《CNBC》與《Motley Fool》報導，一份最新的監管文件顯示，有「美國股神」綽號的巴菲特旗下投資公司波克夏第一季公佈大規模拋售上市公司持股，其中包括進一步減持重倉的蘋果股票，散戶投資人應留意巴菲特目前謹慎態度，背後所蘊藏的意義。
蘋果股價第三季大幅上漲超過24%
波克夏提交的最新季度報告顯示，第三季消費品類持股總額較前一季減少約12億美元。消費類持股主要由這家投資巨頭集團持有的蘋果股票組成，這類持股金額下降，可能反映波克夏進一步減碼蘋果持股。
美國消費電子業巨頭蘋果股價在第三季大幅上漲超過24%，這一波漲勢為巴菲特提供一個獲利了結減碼的絕佳機會。蘋果股價周一（11月2日）小跌1.53美元或0.57%，報每股268.84美元，近6個月大漲35.17%，今年來上揚10.25%。
2024年，巴菲特大量拋售蘋果公司持股，令人矚目，去年波克夏狂拋三分之二的蘋果持股，對於以長期投資著稱的巴菲特來說，此舉實屬罕見。
波克夏今年第二季也減持蘋果持股，拋售2,000萬股蘋果股票，短短90天內，巴菲特就拋售這家美國標誌企業超過41億美元的股票。截至6月底，蘋果仍是波克夏持股最大的上市公司，持有2.8億股，市值約570億美元。
11月晚些時候，波克夏將向美國證管會（SEC）提交詳細的13F文件，屆時投資人能更清楚了解波克夏持有的蘋果股票數量，該文件將揭露截至9月30日各家公司股票持倉的任何變動。
波克夏已經連續12季賣超股票
先前，巴菲特曾暗示減持蘋果股票，是出於稅務方面的考慮，但是有投資人猜測，如此大規模的拋售表明這位「奧馬哈先知」對蘋果的高估值感到擔憂。有些市場人士認為，這也是為了管理投資組合，因為蘋果持股的規模一度非常龐大，佔波克夏投資組合的一半以上。
值得注意的是，波克夏已經連續12季賣超股票，在第三季又拋售股票，套現超過60億美元（約1856.7億元台幣）。巴菲特曾經最喜歡的衡量股市估值的指標是美國所有公開上市股票的總價值與美國國民生產總值（GDP）的比值，這數字已經攀升至歷史最高水準，也就是說，美股的估值已經達到他曾經形容為「玩火」的水準。
巴菲特控股的波克夏第3季賣超60多億美元的股票，這位「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha ）是否對美國股市的信心下滑呢？
2016年初，波克夏第一次購入蘋果公司的股票，但這可能並非巴菲特的主意。他以避開科技股而聞名。正因如此，波克夏在網路泡沫時期表現遠遜於大盤，但在泡沫破裂後，波克夏恢復長期優異的表現。
2024年波克夏狂砍2/3蘋果持股
巴菲特對科技股缺乏興趣，可能與他長期對其他投資人的建議有關：「不要投資你不了解的企業」。這就是為什麼買入蘋果股票，很可能並非巴菲特自己的主意。相反，這一決定通常被認為是波克夏的兩位投資經理庫姆斯和維施勒（Ted Weschler）做出的。這兩位專業經理人看好蘋果的哪些優勢？還是它能夠將硬體和軟體產品巧妙地融合到一個令消費者難以割捨的生態系統？
「隨著網路傳播速度越來越快，人們能夠從網路獲取的資訊也越來越多，例如照片應用程式（APP）和其他APP，它們建立一個更具黏性的生態系統。一旦你完全沉浸於蘋果的應用生態系統，將成千上萬張照片上傳到雲端，熟悉各種操作和功能，以及所有功能的位置，你就會成為一個粘性極強的消費者。」維施勒在2016年曾這樣說道。
從2016年開始到2018年，波克夏海瑟威每季都在增持蘋果股票。在2019年和2020年，波克夏減碼蘋果持股，證明該公司並非在任何情況下都會買進股票。但在2022年和 2023年，波克夏再次轉為買進者，儘管規模遠小於以往。
然而，到了2024年，波克夏海瑟威開始以驚人的速度拋售蘋果持股。光是去年，波克夏就瘋狂拋售約6億股蘋果股票，再2025 年第二季又出售 2,000萬股。目前，波克夏海瑟威仍持有約 2.8 億股蘋果股票，佔投資組合的24%以上，這傳遞出來的訊息很明確：波克夏對蘋果前景的看好程度已不如以往。
更多信傳媒報導
迎戰全球變局 機械公會發布《八十年史》，深度剖析產業轉捩點與AI應用
褒忠亭義民廟秋祭大典 楊文科縣長強調落實客語傳承
風城秋夜最閃亮 青草湖航海王煙火秀2週湧入逾25萬人潮
其他人也在看
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
巴菲特錯了，還是大家都錯了？AI熱潮股神卻狂賣 阮慕驊：我只確定「這一事」
「股神」巴菲特即將退休交棒，不過他的波克夏海瑟威公司在今年第3季，現金儲備飆升至逾3800億美元，創下歷史新高紀錄，引發市場關注。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，衆人皆視AI為此生最大的投資機會，是巴菲特錯了，還是大家都錯了？阮慕驊表示，95歲的巴菲特準備卸任交棒之際，波克夏的現金儲備正在創下歷史新高，3820億美元。波克夏最新財報顯示，這家集團截至第......風傳媒 ・ 1 天前
寶佳狙擊中工想「一石二鳥」？最大股東中石化漲停近萬張排隊買
中華工程（1515）才因賣出「大麻花」豪宅「陶朱隱園」入帳12億元，股價急飆四成背後竟有寶佳集團欲搶經營權，中工揭露寶佳旗下「堡新投資」四天買進一成股權，今天中工開高後震盪，但換同集團、亦是中工持股10%最大股東中石化（1314）亮燈漲停，最高站上8.07元，並一度有近萬張買單排隊等買進，市場直指寶佳買中工意欲是拿「中石化」的龐大土地資產，經營權之爭恐擴大。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10萬股民嗨！中信「半導體ETF」00891配息創高、年息率飆破12%
10萬人受益日注意！台股首檔且規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資大倒「這檔」ETF破5萬張！慘累積連19賣 00878也被出貨上萬張
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數昨（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。而根據證交所盤後籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
父母為學區遷戶籍注意 漏這細節恐多繳四倍房屋稅
為了搶進明星學校，許多家長會超前部署，提前遷戶口設籍，不過，這可能會影響到房屋稅！若戶籍全數遷出，將被認定為非自住，房屋稅率會提高到3.2%至4.8%，最高可相差四倍左右，家庭稅負將大幅上升，更可能影響未來出售房屋的財務規劃。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
吳音寧董座有變數？台肥法人董事換成「他」
[NOWnews今日新聞]台肥公司人事異動再掀波瀾，原先外界普遍預期，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，出任新任董事長已成定局，未料台肥昨（3）日晚間近9點突發第三次重大公告，宣布法人董事代表再...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
台積電逆轉收紅撐盤 台股再創收盤高點 /中工遭寶佳狙擊 九成質押成最大隱憂/高盛喊買奇鋐雙鴻 散熱族群全面沸騰｜Yahoo財經掃描
美股周五延續多頭格局，四大指數全面收紅。道瓊指數上漲0.09%，標普500指數漲0.26%，那斯達克指數上揚0.61%，費城半導體指數漲0.18%。亞馬遜第三季財報亮眼、雲端業務年增20%，並上修年度資本支出，引領科技股氣勢回升；蘋果雖預告iPhone銷售優於預期，但庫克示警供應緊俏，股價小跌。另一方面，Fed官員對降息態度轉趨謹慎，壓抑盤中漲勢。台積電ADR小跌近1%，反映外資對晶片產業短線觀望。 亞股今日普遍走揚，日股因日本逢「文化日」休市，韓股持續走高勁揚逾2%，並首度站上4200點；港股走強，上證指數小幅上漲。 台股今（3）日開高震盪，尾盤在台積電(2330)強勢翻紅拉抬下收高101.24點至28,334.59點，改寫收盤新高，成交金額達5,632億元。權王台積電盤中回測1,500元後尾盤強拉至1,510元作收；AI與記憶體族群延續強勢，南亞科(2408)、力積電(6770)交投熱絡；PCB族群台光電(2383)、欣興(3037)、金像電(2368)齊創波段新高；軍工股雷虎(8033)攻上漲停。盤面資金持續活絡，指數雖震盪但多頭氣勢延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 1 天前
台積電股價「華爾街也低估」？ 外媒曝合理水準：2027能翻倍
隨著AI產業蓬勃發展，台積電以獨步全球的技術獲利，市值已經來到大約1.5兆美元，外界看好有望在2027年達到3兆美元，但即便在AI供應鏈舉足輕重而且市值看漲，根據外媒報導，市場普遍還是低估台積電股價，並提醒該股票仍有看漲前例，更是值得長期關注的標的。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
300億大單來了！無人艇吃飽飽、龍德造船狂飆近半根 反觀台船表現平平
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導政府推動「千億無人載具計畫」引爆造船族群行情，不只無人機，今（4）日無人艇也全面走強。早盤至9點58分，龍德造船（6753）...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
手握AI伺服器UBB技術！這檔「股價強噴28%」登強勢股王 還同步入列注意股
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（3）日上漲101.24點，收在28,334.59點，漲幅0.36%，成交金額5632.37億元。AI伺服器需求爆炸式成長，高技（5439）因...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 11 小時前
存股不是抱越久越好！3大撤退警訊教你避開高殖利率陷阱
雜誌官方line＠財經資訊不漏接 多數人以為存股就是「抱得久」，但真正的重點在於持有對的公司。當企業失去競爭力、產業趨勢反轉或股價被炒過頭，再漂亮的殖利率也只是陷阱，這時就該懂得果斷撤退。 存股的核心在於「穩定且成長的獲利」，如果公司長期無法維持競爭力，那就應該考慮撤退。例如中鋼（2002...Money 錢 ・ 22 小時前