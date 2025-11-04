趁第三季股價大漲24% 傳波克夏第三季再減碼蘋果持股

波克夏已經連續12季賣超股票，在第三季又拋售股票，套現超過60億美元。（圖片來源／flickr）

特斯拉、xSpace的執行長馬斯克上周才預言5－6年內可能智慧手機淘汰，本周媒體就披露美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）第3季再次減持iPhone品牌大廠蘋果持股，難道是英雄所見略同？

美國財經媒體《CNBC》與《Motley Fool》報導，一份最新的監管文件顯示，有「美國股神」綽號的巴菲特旗下投資公司波克夏第一季公佈大規模拋售上市公司持股，其中包括進一步減持重倉的蘋果股票，散戶投資人應留意巴菲特目前謹慎態度，背後所蘊藏的意義。

蘋果股價第三季大幅上漲超過24%

波克夏提交的最新季度報告顯示，第三季消費品類持股總額較前一季減少約12億美元。消費類持股主要由這家投資巨頭集團持有的蘋果股票組成，這類持股金額下降，可能反映波克夏進一步減碼蘋果持股。

美國消費電子業巨頭蘋果股價在第三季大幅上漲超過24%，這一波漲勢為巴菲特提供一個獲利了結減碼的絕佳機會。蘋果股價周一（11月2日）小跌1.53美元或0.57%，報每股268.84美元，近6個月大漲35.17%，今年來上揚10.25%。

2024年，巴菲特大量拋售蘋果公司持股，令人矚目，去年波克夏狂拋三分之二的蘋果持股，對於以長期投資著稱的巴菲特來說，此舉實屬罕見。

波克夏今年第二季也減持蘋果持股，拋售2,000萬股蘋果股票，短短90天內，巴菲特就拋售這家美國標誌企業超過41億美元的股票。截至6月底，蘋果仍是波克夏持股最大的上市公司，持有2.8億股，市值約570億美元。

11月晚些時候，波克夏將向美國證管會（SEC）提交詳細的13F文件，屆時投資人能更清楚了解波克夏持有的蘋果股票數量，該文件將揭露截至9月30日各家公司股票持倉的任何變動。

波克夏已經連續12季賣超股票

先前，巴菲特曾暗示減持蘋果股票，是出於稅務方面的考慮，但是有投資人猜測，如此大規模的拋售表明這位「奧馬哈先知」對蘋果的高估值感到擔憂。有些市場人士認為，這也是為了管理投資組合，因為蘋果持股的規模一度非常龐大，佔波克夏投資組合的一半以上。

值得注意的是，波克夏已經連續12季賣超股票，在第三季又拋售股票，套現超過60億美元（約1856.7億元台幣）。巴菲特曾經最喜歡的衡量股市估值的指標是美國所有公開上市股票的總價值與美國國民生產總值（GDP）的比值，這數字已經攀升至歷史最高水準，也就是說，美股的估值已經達到他曾經形容為「玩火」的水準。

巴菲特控股的波克夏第3季賣超60多億美元的股票，這位「奧馬哈先知」（Oracle of Omaha ）是否對美國股市的信心下滑呢？

2016年初，波克夏第一次購入蘋果公司的股票，但這可能並非巴菲特的主意。他以避開科技股而聞名。正因如此，波克夏在網路泡沫時期表現遠遜於大盤，但在泡沫破裂後，波克夏恢復長期優異的表現。

2024年波克夏狂砍2/3蘋果持股

巴菲特對科技股缺乏興趣，可能與他長期對其他投資人的建議有關：「不要投資你不了解的企業」。這就是為什麼買入蘋果股票，很可能並非巴菲特自己的主意。相反，這一決定通常被認為是波克夏的兩位投資經理庫姆斯和維施勒（Ted Weschler）做出的。這兩位專業經理人看好蘋果的哪些優勢？還是它能夠將硬體和軟體產品巧妙地融合到一個令消費者難以割捨的生態系統？

「隨著網路傳播速度越來越快，人們能夠從網路獲取的資訊也越來越多，例如照片應用程式（APP）和其他APP，它們建立一個更具黏性的生態系統。一旦你完全沉浸於蘋果的應用生態系統，將成千上萬張照片上傳到雲端，熟悉各種操作和功能，以及所有功能的位置，你就會成為一個粘性極強的消費者。」維施勒在2016年曾這樣說道。

從2016年開始到2018年，波克夏海瑟威每季都在增持蘋果股票。在2019年和2020年，波克夏減碼蘋果持股，證明該公司並非在任何情況下都會買進股票。但在2022年和 2023年，波克夏再次轉為買進者，儘管規模遠小於以往。

然而，到了2024年，波克夏海瑟威開始以驚人的速度拋售蘋果持股。光是去年，波克夏就瘋狂拋售約6億股蘋果股票，再2025 年第二季又出售 2,000萬股。目前，波克夏海瑟威仍持有約 2.8 億股蘋果股票，佔投資組合的24%以上，這傳遞出來的訊息很明確：波克夏對蘋果前景的看好程度已不如以往。

