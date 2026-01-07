趁紅燈撿散落罐頭! 女子遭左轉轎車撞上 駕駛肇逃

南部中心／呂鎌顯、陳姵妡 屏東報導

屏東一名女子，趁紅燈時，到路中央撿拾散落的罐頭，撿了好幾十秒，路過車輛都放慢速度，特別閃避她，不料，竟然有一台左轉車，疑似沒注意到女子尚未離開，竟直接撞上，沒想到肇事駕駛，一開始假意要載女子就醫，最後卻逃離現場。





罐頭散落路中！女子趁紅燈撿拾遭撞倒 肇事駕駛假意送醫、下一秒開車逃

屏東一名女子，趁紅燈時，到路中央撿拾散落的罐頭，後來遭到左轉車從背後直接撞擊。（圖／民視新聞）

車輛停等紅燈，車來車往的馬路上，卻散落一堆罐頭，這時一名女子走到路中央，開始撿拾。案發在屏東忠孝路跟廣東路口，當時正值下班時間，許多車輛來往，但女子騎車經過，因罐頭不慎散落路中央，便上前蹲下撿拾，不少車輛看到她都繞道而行，沒想到竟然有台黑車左轉，從背後直接撞擊女子。目擊民眾：「倒在地上對倒在地上，她走的時候被那個車，我看到之後那個車還在動，她就唉一聲，就摔到地上了。」目擊民眾：「那個駕駛都沒有下來，撞到人都沒下來，從頭到尾都沒下來，莫名其妙後來車就開走了，她就走過來了，那女生就在那邊打電話了。」女子抱著罐頭，被車輛衝撞，當下整個人往前趴，直接重摔在地，肇事駕駛，假意假意要載她就醫，竟直接駕車逃逸。

罐頭散落路中！女子趁紅燈撿拾遭撞倒 肇事駕駛假意送醫、下一秒開車逃

開車民眾透露，開車時很容易被車子的A柱擋到，形成視線死角。（圖／民視新聞）





屏東分局第五組巡官林延諭：「撿拾狗罐頭，遭一輛左轉汽車撞擊受傷，肇事駕駛下車，偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸，警方已調閱監視器畫面，掌握車主身分。」撞人逃跑，駕駛竟涉嫌肇逃，恐怕罪加一等。不過實際詢問開車民眾，其實左轉當下如果天色昏暗，很容易被車子的A柱擋到，形成視線死角。其他開車民眾：「會啊因為走過去的話，如果說他剛好走到A柱這個死角，就會被擋到，蹲下來的話角度更低的話，擋到的視線會更多，就更不容易發現。」即使開車難免有視線死角，但撞人就該留在原地處理，而非肇事逃逸，警方將以車追人，要車主到案說明。





