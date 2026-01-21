趁老公不在家「蛇」進書房看電腦？陳佩琪親揭搜索票來源

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（21）日透過社群平台發文，針對外界好奇的搜索票來源進行說明。她表示是在丈夫出門後進入書房查看電腦檔案，並強調丈夫曾告知起訴後可查閱。此外，她強烈質疑檢方與媒體洩密，列舉多項資料外流疑點，並對特定媒體報導她存入「腳尾錢」一事表達強烈不滿，直指相關報導內容完全不實。

柯文哲妻子陳佩琪。（圖／陳佩琪臉書）

針對搜索票來源，陳佩琪在臉書發文指出，自己是趁丈夫外出時，「躡手躡腳蛇進去」書房查看電腦。她特別聲明並非去偷看「women 檔夾」，且過去沒有檢查丈夫電腦的習慣，是因為近期檔案太多才協助查看。她提到，柯文哲曾表示案件已起訴且辯論庭結束，檔案內容可以隨她查閱，以此解釋取得資料的途徑。

陳佩琪進一步質疑司法與媒體界的界線，諷刺自己的本領不及「地檢」與「鏡檢」、「馬檢」。她舉例，柯文哲手寫給秘書長的信件，雖被法官禁止寄出，卻能「自動飄去」特定媒體並被刊登。她強調並未指名是呂政燁法官洩密，但對信件在保管過程中外流感到不解。此外，她指控「馬檢」在硬碟未做數位保存前便已檢視，甚至在政論節目上公開討論，認為這些現象均屬異常。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／陳佩琪臉書）

文中也提及一張民眾在出入境管理局的監視器照片竟被媒體刊登，陳佩琪認為這些應保密的國家資料外流，宛如「靈異事件」。她回顧2024年8月30日晚間在北檢接受訊問至深夜，隔日特定媒體便報導她稱拿母親的「腳尾錢」存給小孩。她駁斥這輩子從未講過「腳尾錢」一詞，質疑媒體是否潛入北檢抄錄筆錄或是聽錯內容。

該篇報導甚至引發家庭誤會，陳佩琪透露小姑柯美蘭看到新聞後，特地傳訊詢問母親是否過世，誤以為婆家未獲通知。陳佩琪對此感到一頭霧水，不解為何媒體能刊登出與事實不符的筆錄內容。她另補充，柯文哲曾多次寫信給民眾黨表達辭去黨主席之意，但均遭法官駁回，其中一封信件卻也不明原因流向特定媒體。

