趁耶誕放假下手！德國銀行遭鑽牆洗劫金庫 11億現金珠寶全沒了

德國西部城市蓋爾森基興發生離譜銀行竊案。一間隸屬德國儲蓄銀行（Sparkasse）的分行在耶誕節假期期間，遭竊賊鑽破牆壁闖入金庫，撬開大量保險箱，盜走現金、黃金與珠寶等財物，初估損失約3000萬歐元，約合新台幣11億元，可能成為德國史上最大規模的銀行竊案之一。

綜合媒體報導，警方指出，德國多數銀行自12月24日晚間起休假，歹徒疑似趁銀行無人之際，從鄰近停車場潛入建築物，使用鑽具在金庫牆壁打出一個大洞後進入庫房，沿原路將贓物搬離。直到29日凌晨銀行火災警報突然響起，警方進入搜索，才赫然發現金庫遭洗劫。

竊賊如何神不知鬼不覺得手？

調查顯示，金庫內超過3000個保險箱遭強行撬開，內部存放現金、珠寶及黃金，若以每個保險箱平均約1萬歐元估算，總損失金額相當驚人。警方也接獲目擊者通報，指27日晚間至28日凌晨，曾看見數名男子在銀行附近停車場樓梯間搬運大型袋子。

事件曝光後，銀行存戶情緒激動。約200多名客戶30日聚集在銀行外，要求說明情況，有人表示多年積蓄與退休準備全存放在保險箱內，事發後卻遲遲未收到任何通知。警方指出，這起案件影響約2700名客戶，涉案金額可能介於1000萬至9000萬歐元之間。

警方目前仍未逮捕任何嫌犯，正比對目擊者提供的車輛資訊與車牌，並追查一輛案發後行蹤可疑、隨後在漢諾威通報失竊的黑色汽車。相關調查仍在進行中，銀行也持續關閉，配合警方釐清案情。

