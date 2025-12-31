趁聖誕節下手！德驚傳銀行竊案 歹徒鑽破金庫牆壁盜走逾3億財物

德國驚傳銀行竊案！一間銀行在聖誕節期間竟遭人鑽破金庫的牆壁，竊賊從客戶的保險箱中盜走了至少價值1000萬歐元（約3億6,853萬元新台幣）的現金和貴重物品，誇張犯案過程有如電影情節。

德國蓋爾森基興的儲蓄銀行遭人侵入金庫盜取財物。（圖／美聯社）

據CNN等外媒報導，當地警方在30日發示聲明稱，德國西部蓋爾森基興（Gelsenkirchen）的儲蓄銀行（Sparkasse）一間分行遭竊，竊賊鑽穿了一堵厚厚的混凝土牆直達金庫，然後撬開了數千個保險箱，盜走了估計達數千萬歐元的財物。

由於德國大部分商店和銀行從12月24日晚上開始放假，直到12月29日（週一）凌晨警報響後，警方才發現這個洞。

消息傳出後，憤怒的銀行客戶們在30日聚集在銀行門口，高喊著「讓我們進去！」

一名男子在銀行外等候時告訴記者，說他已經使用這裡的保險箱25年了，裡面存放著他養老的積蓄。「我昨晚徹夜難眠。我們什麼消息都沒得到。」

儲蓄銀行的發言人尚未對此事作出回應。

當局派出大批警力前往現場搜查。（圖／美聯社）

CNN報導稱，警方接獲目擊報告，有人在27日晚間看到幾名男子提著大包包出現在銀行附近停車場的樓梯間；另外還有報導稱，有人目擊一輛黑色奧迪駛出停車場，車內有幾名蒙面男子。警方表示，該車的車牌號碼與一輛在漢諾威被盜的車輛的車牌號碼相符。

目前警方正循線追查中。

