趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈

在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。

國民黨及民眾黨立委近日接連強推高爭議性政治法案，如助理費除罪化、反軍公教年金改革、財劃法修法，讓地方從中央挖走數千億財源等；以及杯葛總預算、國防特別預算條例等，均無法獲主流民意支持，導致政黨民調直直落。調查機構「台灣民意基金會」昨（23）指出，相較於11月，本（12）月藍營支持率驟降5.2%，如今只剩20.6%；即便與民眾黨支持率16.7%加總，還是敵不過支持率達38.4%的民進黨。

吳靜怡也怒批，「藍白義和團」現在根本上演憲政雙標秀，「憑什麼不顧民意，先拆台灣防線、再喊彈劾賴清德？」；她說，藍白先不顧台灣5成以上民意、4度封殺1.25兆國防特別條例，拆解台灣防衛防線，現在還反過來彈劾賴清德，藉口維護憲政平衡。「憑什麼？這分明是義和團式的盲目衝撞，罔顧國家安全，只為黨派私利！」，吳靜怡說，民眾黨主席黃國昌，帶領著藍白義和團，上演一場赤裸裸的憲政雙標秀。

「先拆台灣防線，再談彈劾，是什麼矛盾的小丑邏輯？」，她再次怒問。

另一方面，談及民眾黨的佈局，吳靜怡也提到，柯文哲曾於直播透露，想到南部經營；雖然「許多人判斷是台南」，但她提醒，以民眾黨過去的組織佈局計畫而言，很可能是「深耕高雄」。吳靜怡分析，倘若柯文哲想延續自己面對司法的一貫方程式，就得延伸政治影響力；無論是壯大民眾黨、甚至是獲得未來選正副總統的叫板能量，都可能在柯的算盤上。

因此吳靜怡說，面對明（2026）年的選舉，藍白候選人一定想推強棒，所以目前就有人勸進柯妻陳佩琪選澎湖；不過，由於新竹市場高虹安目前暫不隸屬於民眾黨，因此她判斷，柯文哲若前進高雄參選，較能引發巨大影響力。吳靜怡甚至直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！藍委柯志恩即使有王金平支持，面臨這波巨浪恐怕也擋不住」。

不過，吳靜怡另一方面也感嘆說，「民眾黨小雞們，只能寄希望於真正有影響力的柯文哲；而黃國昌的人生，卻只剩下寄情賴清德，可悲啊！」。





