趁警破門之際！四海幫嫌躲警 竟從3樓開窗往下跳

屏東里港警方打擊詐騙集團，其中在逮捕一名四海幫的嫌犯時，緝捕過程中，嫌犯趁員警破門時，竟然直接從三樓陽台窗逃逸，最後甚至冒險跳樓，但最後還是被警方逮到。

監視器拍下這名嫌犯從三樓高的窗台鑽出，如蜘蛛人般沿著牆面移動，溜到二樓後直接跳下，小跑步離開現場。（圖／TVBS）

在屏東里港警方執行詐騙集團據點攻堅行動時，發生了一幕驚險場面。當員警使用破壞器材準備破門時，嫌犯已察覺動靜並尋找逃跑路線。雖然屋內沒有後門，但一名嫌犯仍從窗戶逃離。監視器拍下這名嫌犯從三樓高的窗台鑽出，如蜘蛛人般沿著牆面移動，溜到二樓後直接跳下，小跑步離開現場。然而，這名冒險逃跑的嫌犯最終仍被警方逮捕。

當員警使用破壞器材準備破門時，嫌犯已察覺動靜並尋找逃跑路線。（圖／TVBS）

被逮捕的張姓嫌犯不僅是詐騙集團成員，還是四海幫的一份子。這次行動是里港警方在上個月10日至21日期間進行的11天打詐專案。警方兵分多路，經過蒐證後進行收網，共查獲6個詐騙集團，逮捕44名嫌犯。這些嫌犯中不只有四海幫成員，還有其他幫派人士混入詐騙集團，擔任一二線車手、收水及金主等角色。

被逮捕的張姓嫌犯不僅是詐騙集團成員，還是四海幫的一份子。（圖／TVBS）

里港分局偵查隊長陳賜明表示，分局針對一二線提領及面交車手、收水、金主等共犯結構進行強力掃蕩，同時查扣犯罪相關物證，包括犯罪工具5部，行動電話20具及毒品咖啡包約200包等，查緝總價近千萬。

在這波打擊詐騙行動中，44名被逮捕的嫌犯中有12人因犯罪情節重大被法院收押。雖然四海幫成員張姓嫌犯不顧危險跳樓逃跑，所幸他沒有受傷，但最終仍需為自己的不法行為付出代價。這次行動顯示警方對於詐騙集團的強力執法決心，成功打擊了多個犯罪組織。

