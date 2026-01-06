趁農曆年前兼職補貼家用 「他落入詐騙陷阱」75萬拿不回

農曆年前有許多額外的支出，不少民眾會兼職、打工來補貼家用，對此內政部警政署呼籲，網路上找工作要小心，務必尋求合法有信譽的平台，避免上社群媒體尋找；要幫忙代墊款項、刷卡等，都是高風險行為，切勿上當；假刷卡是高風險犯罪行為，可能涉犯幫助洗錢、詐欺等罪，切勿以身試法。

內政部警政署分享，有民眾在Facebook上看到兼職手工社團在徵求打字員、代購等工作，因為想找找看有沒有能輕鬆賺外快的方式貼補家用，便加入LINE群組了解細節。起初該民眾只是潛水，後面看到一位群友張貼一則「線上刷機測試」貼文，不用專業背景，只要依指示操作，就能有額外收入，讓該民眾十分心動。

隨後，對方開始一步一步教該民眾操作網站，說是要測試機台是否正常，要求該民眾先幫忙操作，用該民眾的信用卡線上刷卡，再把商品販售，拿到現金後，交給指定的人，等整個測試流程完成，該民眾就能拿到報酬。前後該民眾依指示刷卡換現金一共五次，刷卡金額加起來新台幣40多萬元，換到的現金扣除報酬後，又拿一部分去交給指定人員。

之後該民眾又面交了兩次現金，每一次金額都很大。整個過程中，對方一直催促該民眾動作要快，更聲稱名額有限、測試階段不能中斷，讓該民眾根本沒有時間多想。直到後來該民眾在網站上的帳號突然被鎖定，對方卻告訴該民眾，只要再支付新台幣35萬元就可以「解鎖帳號、把之前的錢一次領回來」這才讓該民眾覺得不對勁，冷靜下來算了一下，才發現自己已經投入了高達新台幣75萬元多，卻只得到一堆帳單，而報酬根本入不敷出。

內政部警政署分享，詐騙集團會在臉書社團刊登兼差工作，誘騙被害人加入群組，接著要求刷卡購物並換取現金，把現金交給他人後便能取得報酬，並給予甜頭，以取信被害人，當詐騙得手幾次，被害人額度用完時後便失聯、不讀不回。

對此警政署也分享三點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：

網路上找工作要小心，務必尋求合法有信譽的平台，避免上社群媒體尋找。

找工作要你代墊款項、刷卡等，都是高風險行為，切勿上當。

假刷卡是高風險犯罪行為，可能涉犯幫助洗錢、詐欺等罪，切勿以身試法。

撰稿：吳怡萱



