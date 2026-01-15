趁阿北不在家發文！陳佩琪突提「私生子爭產」吐心聲

政治中心／綜合報導

自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發長文有感而發。繼日前交代明確兒女們在國外的生活型態和學費、宿舍開銷後，陳佩琪今（15）日更新最新貼文，再度提到一系列柯家的「錢帳」，包含買商辦、借2千萬房貸打選戰、五年幫兒女存600多萬元；此外，陳佩琪也再度談到柯硬碟「Woman」資料夾，以及所謂的女星清涼照被搜出一事，她這次更直接放話稱「我管那麼多幹嘛」、「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了…」。

有關柯案的金流爭議延燒多時，柯妻陳佩琪2024年被爆出利用ATM將619萬元現鈔、分批60多次匯入兒女帳戶，而她在銀行保險箱內的上百萬元現金也被查扣。針對柯家金流成謎，陳佩琪多次聲稱「資金來源正當」，鮮少談及兒女們的她，日前才發文詳細公開子女們在國外的學雜費開銷。

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪。（圖／民視新聞資料照）





陳佩琪今（15日）發文又再度談到相關話題，對於夫妻倆五年存給小孩600多萬，平均一年一百多萬，她表示「現金來源在北檢時和2024年九月12日的記者會，就已經說明很清楚了」，而她在貼文中也重申，自己當公務人員的第一天起， 就知道公務人員財產來源不明的定義， 並強調自己牢記在心35年不曾忘記「當然更不會觸法」。

陳佩琪「每年存百萬」全留子女！突提「私生子爭產說」真心話全說了

柯妻陳佩琪趁老公不在家，臉書再發文。（圖／翻攝臉書@陳佩琪）





而陳佩琪在貼文最後話鋒一轉、不談「錢」了，話題鬼轉談起柯硬碟「Woman」資料夾。她說自己跟柯文哲結婚35年，並不在乎「搜出什麼women檔案夾」，更坦言結婚至今，從沒趁老公不在去檢查他的手機或電腦。說完後又邏輯跳針再度強調「我跟先生結婚35年，他電腦有什麼夾，我管那麼多幹嘛」，甚至還放話說「沒在外面有私生子、等我老了跑來爭產就好了…」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：陳佩琪「每年存百萬」全留子女！鬼轉提「私生子爭產」真心話全說了

