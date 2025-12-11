趁「蒙眼Play」偷拍女伴肉體！太激烈震掉手機露餡…廠長急掏25萬保自由

記者陳弘逸／彰化報導

彰化縣某工具廠廠長偷拍女伴性愛過程，被對方發現挨告，一審不認罪，二審賠償25萬，改口認罪，獲判緩刑。（示意圖／PIXABAY）

彰化縣某工具廠蕭姓男廠長2023年10月認識女子小美（化名），兩人在2024年7月5日發展出肉體關係，男方趁雙方發生性行為時，提議蒙眼，在未經女方同意情況下，用手機偷錄雙方性愛過程，事後挨告，一審遭判7個月有期徒刑；蕭男二審改口認罪，賠償25萬達成和解，獲判緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案定讞。

判決指出，彰化縣某工具廠廠長蕭男2023年10月認識女子小美（化名），兩人在2024年7月5日發展出肉體關係，男方趁雙方發生性行為時，提議蒙眼，在未經女方同意情況下，用手機偷錄雙方性愛過程。

未料，過程中，雙方恩愛太過激烈，手機掉下來撞到床頭櫃，小美察覺有異才發現遭偷拍，當時蕭男聲稱「要回家自己看」，不過女方不願意，並當下立刻要求當面刪除。事後憂心性影像沒刪除遭外流，小花只好報警提告。

審理期間，蕭男否認犯行，還辯稱，雙方友同意拍攝，他的辯護人，甚至反控遭檢方誘導訊問，小花供述前後不一。

綜合相關證據，法官未採信蕭男辯詞，且認為他犯後否認犯行，毫無悔意，又未達成和解，一審，彰化地方法院將他依無故攝錄他人性影像罪，判處7個月有期徒刑。

蕭男收到判決後，他馬上改口認罪，並賠償小美25萬元達成和解，還強調已經深切反省，獲對方原諒，並上訴二審。

台中高分院法官認為，蕭男無前科、認罪、尚見悔意且達成和解，並賠償完畢，小美也同意給予緩刑，不過原審量刑，無不當或違法，因此駁回告訴，改緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

