超不愛應酬！高市早苗上任46天首度外出聚餐 自民黨高層「盼多舉辦」

高市早苗擔任首相後，公餘時間也大多在宿舍研讀資料。圖為她10月24日在國會發表首次政策演說。路透社



日本首相高市早苗以不愛應酬聞名。在出任首相一個半月後，她週五（12/5）首度外出聚餐，與自民黨高層共進晚餐，成為媒體關注焦點。

時事通信社、共同社報導，高市早苗週五晚間在東京一間西餐廳，與自民黨副總裁麻生太郎、幹事長鈴木俊一等黨內幹部聚餐，歷時約1個半小時。

這是高市10月21日出任首相後，首次在官邸、議員宿舍以外的地點與他人聚餐。出席者透露，高市在聚餐時說：「因公明黨退出等情況，給各位添麻煩了，深感抱歉。」黨高層則表示，希望「今後能多舉辦這類聚餐」。

廣告 廣告

據報導，高市擔任首相後，公餘時間大多直接返回她居住的東京赤坂眾院議員宿舍。日本歷任首相常藉由聚餐蒐集資訊，並促進政權內部合作；已故前首相安倍晉三2012年12月就職後，一個月內就參加了十多次外出聚餐。

高市身邊人士透露，高市在國會開議、外訪及國內視察等行程之外，大多在宿舍研讀資料。自民黨內有人擔心她和幹部及議員溝通不足。

64歲的高市上月在國會答詢時曾表示，她每晚只睡2到4小時，還曾為了準備國會答詢，召集幕僚於凌晨3時起在首相官邸開會，引發外界擔憂她的健康。

《產經新聞》前台北支局長、印太戰略智庫執行長矢板明夫曾在一次訪問中透露，高市自32歲當選國會議員後，就極少應酬，覺得浪費時間，也不適應女性為男性點菜、倒酒的文化。

更多太報報導

中方連番施壓指責高市早苗 日本大使二度致函聯合國斥「與事實不符」

川普重磅《國安戰略》：強化印太布局、主導西半球 抨擊歐洲恐陷「文明消亡」

措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防