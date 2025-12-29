超不浪漫！1700萬賓利「卡沙灘7小時」 驚人維修金額曝

台南知名賞夕陽景點觀夕平台27日下午3點左右發生一起罕見的車輛受困事件。一輛白色三門賓利轎車不知何故駛入沙灘區域，隨即陷入鬆軟的沙地中無法動彈。這輛新車價值高達1700萬元的豪華轎車，因車身重、底盤低的特性，完全不適合行駛在沙灘地形。

根據現場目擊民眾表示，賓利駕駛發現車輛受困後，不斷踩踏油門試圖讓車輛脫困，但此舉反而使車輪在鬆軟的沙地中越陷越深，場面相當尷尬。原本駕駛攜帶沙灘椅前往觀夕平台，計畫悠閒欣賞夕陽美景，沒想到卻演變成這般窘境。

駕駛隨後聯繫友人前來支援，該名友人駕駛一輛價值約300萬元的豪華越野車抵達現場。兩人使用拖吊繩將兩車連接，準備透過越野車的牽引力將賓利拉出沙灘。然而令人意外的是，越野車駕駛似乎不熟悉沙灘脫困技巧，才稍微移動便同樣陷入沙地中，導致兩輛豪車雙雙受困的離譜場面。

兩名車主只能無奈地在沙灘上等待專業救援。原本的賞夕陽行程完全泡湯，從下午一直等到天黑，車主只能躺在地上觀星打發時間。

專業道路救援業者接獲通報後趕抵現場，由於兩輛車深陷程度超乎預期，救援過程相當艱難。拖吊業者表示，賓利的氣囊避震系統損壞，使得救援難度大幅提升。整個救援作業歷時至少7小時，直到晚間11點左右才順利將兩輛車拖離沙灘。

經過檢查發現，賓利的前保險桿、傳動軸及避震系統均已受損。根據初步估算，相關維修費用上看40萬元。有民眾發現該車懸掛營業牌，但是否為租賃車輛仍無法確定。

這起事件為所有駕駛帶來深刻教訓，高價轎車並不適合駛入沙灘等特殊地形。這次不僅讓車主留下難忘的經驗，高昂的維修費用恐怕也讓人再也不敢輕易嘗試開著豪車闖入沙灘。

