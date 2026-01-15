超乎預期！台積電今年資本支出上看560億美元 專家：「這類股」夜盤繼續飆

​「護國神山」台積電今（15）日舉辦法說會，公布2025年第4季財報，數據表現令人驚艷。在高效能運算與先進製程技術的帶動下，台積電單季合併營收正式突破兆元大關，達新台幣1兆460億9千萬元。更受投資市場關注的是，稅後純益突破5057億4千萬元，換算每股盈餘（EPS）高達新台幣19.50元，較去年同期大幅成長35%，再度刷新歷史新高，展現出無可撼動的盈利韌性。對此，財經作家狄驤直呼，「ASML、應用材料等設備類股夜盤繼續飆」。

從財務指標來看，台積電本季展現了極高的技術溢價能力。2025年第4季毛利率衝上62.3%，營業利益率與稅後純益率分別達54.0%與48.3%。與2024年同期相比，營收年增率達20.5%；若以美元計算，營收達337.3億美元，年增率更達25.5%。這顯示即便在全球經濟波動與匯率變動的挑戰下，台積電仍能憑藉技術領先優勢，維持穩定且優異的成長曲線。

對此，狄驤在臉書發文提到，台積電2025年表現亮眼，2026年更驚人。公司預計2026年第1季營收將達346億美元至358億美元，高於市場預估332.2億美元；預計第一季毛利率63％至 65％，遠高於市場預估59.6％。此外，台積電今年資本支出將達520億至560億美元，遠高於去年409億美元，也高於市場預期的500億美元。受此消息帶動，ASML、應用材料等設備類股夜盤繼續飆。

