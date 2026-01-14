超乎預期！高市李在明K-POP合奏破日韓僵局 日經：動盪局勢求穩定合作

編譯林浩博／綜合報導

日本右派與南韓左派，因為殖民過往的爭議，一向都水火不容。但13日的日韓領袖高峰會，氣氛友好地出乎外界意料。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明，分屬這兩個陣營，卻開心打鼓演奏K-POP金曲，兩人還一同遊覽世界遺產「法隆寺」。《日經亞洲》14日刊文分析，這是由於國際秩序的動盪，促使兩人為了國家共同利益，暫且放下歷史爭議，尋求日韓關係穩定。

日本首相高市早苗與南韓總統李在明的爵士鼓合奏，背後竟也帶有日韓關係親近以對抗國際動盪的訊號。（圖／翻攝自X平台 @g_s_world）

老練鼓手帶菜鳥合奏

高市與李在明在兩個月內，第二度見面，這一談就長達90分鐘。會面之後，東道主高市又給了客人李在明小驚喜，擺出爵士鼓，由兩人合奏。

兩人在各自的爵士鼓就定位。高中在輕音部當過鼓手的高市，經驗老到，帶著從沒打過鼓的李在明演奏。李在明事後在X平台發文：「一開始有些尷尬，但隨著我們繼續打鼓，聲音就合在了一起。」

兩人一同演奏了南韓男團BTS的Dynamite，以及動畫電影《Kpop 獵魔女團》金曲〈Golden〉。李在明在貼文以兩人的合奏比喻日韓關係：「我很期待韓日關係更加密切，就像我們尊重彼此不同，但在節奏上能相互配合。」

《日經》指出，對照當前國際局勢日益混亂，這場合奏巧妙反映了日韓兩國的相互親近。不只是兩人「面向未來」，他們拋棄古板外交的罕見熱情互動基調，也可說是對不穩定外部環境的回應。

國際局勢：混亂到讓人頭暈

李在明13日即形容國際秩序「複雜到讓人頭暈目眩」，因此「韓日合作關係比以往更加重要」。在聯合記者會上，高市也強調「兩國應攜手合作就區域穩定扮演角色」。

隔天，兩人的友好互動持續。峰會是在高市的家鄉奈良舉辦，她當起嚮導，帶領李在明參觀名列世界文化遺產的「法隆寺」，欣賞世上最古老的木造建築。

美國布蘭迪斯大學（Brandeis University）政治學助理教授寺岡亞由美（Ayumi Teraoka）表示，兩人來自對立的政治陣營，因此這種團結展現出人意料，卻也有望持久下去。

《日經》爬梳了兩人過往的對立立場。高市是強硬保守派，還是已故前首相安倍晉三的門生，安倍在他任內都拒絕就日本戰爭罪行做出新的道歉表示。李在明則屬於進步派，他曾多次放話，若日本不對1910至1945年的殖民統治道歉，南韓就不該與日本合作。

過去李在明所屬的進步派陣營，還曾在總統文在寅的領導下，於2019年解散了「慰安婦基金會」，實質上否決了朴槿惠政府與日本達成的協議。

不過，寺岡認為，隨著李在明自己就是進步派，親商的保守派又希望加強對日關係，前述的變故發生機率不高。

南韓梨花女子大學的國際關係教授李雷夫（Leif-Eric Easley）觀察，高市與李在明專注於兩國的共同點，「進步派的李在明、保守派的高市，政治上或許並非天然盟友，但他們都是關切國家利益的政治人物。南韓與日本擁有許多共同的經濟煩惱，從海上安全到人口挑戰，再到環境合作。」

兩人分歧：中國

話雖如此，兩人在對中關係上，分歧明顯。李在明13日公開表態，支持中日韓三邊交流。上週李在明即飛赴北京與中國國家主席習近平見面。

相比之下，同場的高市並未提及對中互動。高市正因去年11月的「台灣有事」言論，與中國交惡，這也讓三國的區域合作有所阻礙。比如去年12月本該由日本舉辦的三邊峰會，遭到了無限期延後。「美日韓三邊次世代讀書會」的創建者西村凜太郎告訴《日經》：「中國肯定是未來的關切所在，看看日中關係的處境與韓中關係是如何不同。」

再者，雖然川普政府當前注意力都放在西半球，甚至對日、韓兩國發動貿易戰，高市與李在明兩人仍須釋出願與美國合作的訊號。西村說：「日韓需要美國參與區域當中，強化關於三邊關係很重要的戰略訊號。」

