超人也會累！花蓮大馬村長王梓安傳操勞過度倒下住院 網友集氣祝福

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流潰決重創光復鄉，大馬村長王梓安事前挨家挨戶要求村民撤離，保住全村性命，洪災過後也積極協助鄉親重建家園，被各界譽為村長超人，這幾天卻因過度操勞倒下住院開刀，消息今天傳出後，網友紛紛集氣助他早日康復。

王梓安的女兒、女足國手王湘惠今天在社群平台Thread發文指出，災後第56天，爸爸因過度操勞開始發燒，發炎指數持續上升，她能理解爸爸撐著身體、未曾好好休息的疲憊有多深。鳳凰颱風把馬太鞍溪橋便道沖斷，父母昨天只能臨時繞到瑞穗就醫。

王湘惠說，爸爸今天的狀況仍然不好，於是兩位老人家又開著車沿193縣道，慢慢開了好久，終於抵達慈濟醫院急診室。

王湘惠表示，災情時間，父母卻從未離開過村落，只能一直扛著高壓和無止盡的重建，沒想到她最擔心的事還是發生了，「大家說爸爸是超人，但是他也會累」，且今天確定要手術，在國外的她只能祈禱跟牽掛，期願神能看顧爸爸身體，最後也向爸爸喊話加油。

大批網友得知王梓安的現況，紛紛到王湘惠的文章下面留言集氣，祝福早日康復，也希望村長出院後能好好休息；王湘惠也補充說，目前村落事務暫停，物資也請暫緩。

